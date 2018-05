Dormir bien el fin de semana “compensa el sueño perdido”, estudio

(NOTICIAS YA).-Si no descansas lo suficiente durante la semana, “dormir bien durante el fin de semana” podría ayudarte a vivir más tiempo, así lo confirma la ciencia.

Los científicos saben desde hace tiempo sobre la relación entre cuánto duermes y cuánto tiempo vives. La falta de sueño puede tener consecuencias nefastas para su salud. Puede causarte problemas cardíacos o dañar su cintura; puede dejarte ansioso y/o deprimido.

Pero dormir demasiado puede ser tan malo para tu salud, según los estudios.

Sin embargo, la investigación a menudo ha pasado por alto lo que sucede en tus días libres, dijo el investigador del sueño Torbjörn Åkerstedt, coautor de un estudio publicado en el Journal of Sleep Research.

Él estaba “bastante sorprendido” por lo que encontraron los investigadores cuando se enfocaron en ese bloque de tiempo. “Aparentemente, dormir los fines de semana puede ser de gran ayuda”, dijo Åkerstedt, profesor y director del Stress Research Institute de la Universidad de Estocolmo.

De acuerdo a CNN, el estudio analizó a 43.880 personas en Suecia, preguntándoles sobre sus hábitos de sueño y seguimiento 13 años después.

Descubrió que las personas que regularmente dormían alrededor de cinco horas o menos por noche, incluso los fines de semana, tenían una tasa de mortalidad más alta (la probabilidad de muerte durante el período de estudio) en comparación con las que regularmente recibían siete horas.

Las personas que dormían demasiado, conqueándose regularmente durante ocho horas o más por la noche, también tenían una peor tasa de mortalidad.

Pero cuando los que dormían poco dormían los fines de semana, su tasa de mortalidad no difería de la de los durmientes constantes de siete horas por noche.

Eso fue cierto solo para los menores de 65 años; la diferencia de mortalidad desapareció para las personas que eran mayores.

Åkerstedt señala que siete horas no es una regla dura y rápida; algunas personas pueden necesitar más y otras menos. “Si puedes funcionar con lo que obtienes, es probable que estés durmiendo lo suficiente”.

El estudio tiene sus limitaciones, ya que se les pidió a los participantes que recordaran sus patrones de sueño en lugar de observarlos dormir, pero Åkerstedt tiene una idea sobre qué podría estar impulsando esta diferencia en la mortalidad.

No se trata tanto de poder almacenar el sueño, sino que piensa que los que duermen poco y cambian de hábitos los fines de semana están compensando parte de lo que perdieron durante la semana.

El experto en sueño Michael Grandner lo explica de esta manera: la mayoría de las personas que son consideradas “personas que duermen poco” probablemente no lleguen a las siete horas. Pueden dormir seis horas o un poco menos. Ellos son los que pueden compensar con un descanso más largo los fines de semana, porque no hay un déficit tan grande.

El sueño es algo que necesita reabastecer regularmente si no quiere dañar su salud.

“Es una parte fundamental de nuestra biología, como la respiración. Es un requisito”, dijo Grandner, director del Programa de Investigación de Sueño y Salud y profesor asistente en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona en Tucson.

“Lo que sucede es que, si está bien descansado, su unidad de sueño será baja por la mañana, y se desarrolla y desarrolla durante el día, cuando por la noche necesita irse a la cama para aliviar esa presión para dormir. No duerma lo suficiente, se despierta con esa presión de sueño y comienza el día con una mayor necesidad de hacerlo.

“Es como con tu dieta. Si comes bien durante la semana y derrochas un poco el fin de semana, probablemente no estés perjudicando tu salud, pero si comes basura toda la semana, no hay cantidad de coles de Bruselas o col rizada que comes los fines de semana pueden compensar eso “, dijo.

Åkerstedt ha hecho muchos estudios de sueño a lo largo de los años, pero dijo que este ha captado mucha atención.

Él piensa que mucha gente puede relacionarse con dormir menos durante la semana y, como mínimo, puede querer tener una excusa para dormir en nuestros días libres.

“Creo que a la gente le gusta la idea de que puedes compensar el sueño perdido”, dijo Åkerstedt. “Quizás les está dando esperanzas de que este hábito sea de alguna manera bueno para ellos”.