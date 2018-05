El Erazno y las Noticias: Perro oso, la boda y el último beso peligroso

(NOTICIAS YA).- Aaaay, las confusiones del amor…Hay quien se enamora tanto de su mascota que puede confundir y abrazar a un oso pensando que es un inofensivo perrito, narizón y peludo, hasta que algo pasa y se convencen de su error. También hay quienes no soportan una separación y piden un último beso solo para atrapar a su amado hasta de la lengua, pensando que así no se irá, pero no contaban con el poder del aerosol de pimienta. Y otro amor que ni se ha confundido, ni ha forzado el beso es el de Harry y Meghan, quienes lucieron tan dulces que hasta una abeja los siguió.

