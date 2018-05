Hombre es baleado mortalmente en complejo de apartamentos en Orlando

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue baleado la mañana del viernes en un complejo de apartamentos en el centro de Orlando, según la policía.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. en Crescent Central en la cuadra 400 de North Orange Avenue.

Se informó que la víctima fue llevada al hospital donde murió más tarde.

Las autoridades dijeron que estaban interrogando a varios testigos y tenían a un sospechoso bajo custodia.

Agregaron que no creen que el suceso no fue al azar y no están buscando más sospechosos.

Se desconoce las razones y la identidad del hombre.

La investigación continúa.