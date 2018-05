Le dicen que se le notan los “huaraches” y su respuesta conmueve

(NOTICIAS YA).- Lupita Valero, participante del concurso “Mexicana Universal” se viraliza tras la respuesta donde denuncia discriminación.

La representante de Guerrero tuvo que responder una pregunta durante el concurso de belleza que se transmite los domingos por TV Azteca.

El video viral comienza con las palabras de uno de los integrantes del jurado, “mi querida representante de Guerrero, la pregunta va para ti, pero se la voy a dedicar a un pobrecito mequetrefe del que tuve la mala suerte de leer un comentario que me indignó bastante, entonces te hago la pregunta con todo mi corazón porque sé que vas a responder perfectamente precisamente para esa clase de gentuza (…) ¿Has sentido discriminación por tener este oficio?”

Lupita Valero, de 22 años, agarró fuerza e inició su denuncia de discriminación con un “si”. “He sufrido discriminación por ser mesera, me han humillado, me han dicho malas palabras, me han mirado y se han creído superiores a mí”.

Además agregó que, “vengo de una madre comerciante y de un padre cocinero que me inculcaron que cualquier trabajo mientras sea digno, es honrado, es respetable. Por este oficio de mesera pude pagar mi carrera universitaria y hoy les puedo compartir que estoy a punto de titularme como ingeniera textil y diseño de modas”.

Durante su respuesta lo que más le cortó la voz fue el momento que habló sobre un comentario que leyó en redes sociales, “todas se ven muy guapas pero a la de Guerrero se le notan los huaraches – sandalias típicas – desde lejos… Yo quiero decir que sí, traigo los huaraches y me los amarré bien antes de llegar a este concurso. Porque estoy orgullosa de lo que soy y de dónde vengo”.

Mostrando su apoyo, sus palabras se han compartido miles de veces y ahora muchos la tienen como una de las favoritas de la corona que se entregará el tres de junio.

