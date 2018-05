Mujer asesinada por Patrulla Fronteriza quería encontrarse con su novio

(NOTICIAS YA).- La mujer asesinada por la Patrulla Fronteriza el miércoles en Río Bravo es Claudia Patricia “Princesita” Gómez González una joven de Guatemala que cruzó la frontera de México a Estados Unidos por Laredo.

La información la reveló Yosimar Morales que vive en Alexandria en Virginia, prometido de Claudia Patricia. Ellos soñaban con ser una familia y tenían más de un año y medio sin verse.

El intento de Claudia por cruzar la frontera era seguir sus sueños al lado del amor de su vida.

“Siento el corazón destrozado por la tragedia que ocurrió y dejó un vacío por la mujer que he amado mucho. Teníamos planes, casarnos, casarse en una iglesia era lo que le emocionaba. Ella me mandaba videos y me platicaba cómo sería su vida juntos. Ahora solo pido justicia”, explicó Yosimar Morales.

Yosimar no podrá despedirse de Claudia, pues el cuerpo de la migrante será repatriado y él carece de documentos para regresar a Guatemala y reingresar a Estados Unidos.

Algunas inconsistencias del operativo fueron reveladas por el video trasmitido por Martha V Martínez, una de las vecinas en la calle Centeno del sur del Río Bravo que grabó parte del operativo y aseguró la forma en la que se alteró la escena del crimen.

“He tenido toda la noche, tuve 6 patrullas de inmigración frente de mi casa. No sé la razón, lo que pasó no fue de aquel lado, fue de este lado, no fue en mi propiedad y se quedaron viendo para adentro, No sé, hablé y me dijeron que no tenían por qué estar ahí y yo quisiera saber ¿cuál es la razón? ¿Por qué 6 patrullas de migración toda la noche estuvieron ahí?”, se cuestiona Martha.

Algunos aseguran que se trata de un acto racista pues el agente que disparó en la cabeza contra la migrante guatemalteca asegura que se sintió amenazado cuando fue atacado con objetos durante la persecución.