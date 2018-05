Qué hacer ante un encuentro con una víbora de cascabel

(NOTICIAS YA).- A medida que aumentan los reportes de víboras de cascabel en los senderos de Colorado y Nuevo México, los guardabosques de algunas zonas naturales de la ciudad, han comenzado a colocar letreros de advertencia para los amantes de la naturaleza.

En lo que va de la temporada, en Colorado dos personas ya han sido mordidas por estas serpientes en Colorado Springs, y un caso mortal se reportó el año pasado en un sendero de Golden.

De acuerdo a varios reportes, 2,000 personas en EE.UU. son mordidas por víboras cada año, y solamente de tres a cinco personas mueren por la picadura.

Esto significa que tienes nueve veces más probabilidades de morir a causa de un rayo o una picadura de abeja o avispa, que por una mordedura de serpiente.

Pero, ¿Cómo identificar y qué hacer durante un encuentro con una víbora de cascabel? te decimos lo que tienes que saber sobre estos reptiles.

Para identificar una víbora de cascabel, la manera más fácil es si esta cuenta con una cabeza en forma de diamante o triangular que es más ancha que su cuello. Las serpientes toro son similares a las de cascabel, pero su cabeza es más delgada, del mismo ancho de su cuello.

Ambas pueden hacer sonar un cascabel, pero las víboras de cascabel tienen una cola roma y las de toro tienen una cola puntiaguda.

Las serpientes de cascabel tienen un patrón de rayas blancas en la cara, ranuras oculares verticales, mientras que las de toro tienen una franja negra en el ojo y pupilas redondas.

¿Qué hacer ante un encuentro con serpientes?

Expertos en tema, recomiendan a las personas mantener una distancia y admirar de lejos durante un encuentro.

Las serpientes de cascabel pueden alcanzar entre la mitad y dos tercios de su longitud corporal. Debes mantener tu distancia.

Las serpientes no persiguen a las personas o a los perros. Normalmente, este tipo de reptiles te dejan saber que está allí, con su sonajeo y luego intentaran escapar. Si la serpiente está cascabeleando y haciendo espirales, estas demasiado cerca.

No hagas movimientos rápidos, esto podría provocar un ataque. No les arrojes nada, no intentes alimentarlas. Solo déjalas en paz y la mayoría de las veces te van a dejar en paz.

Las víboras de cascabel no pueden oír, por lo tanto, hacer ruido no ayuda. Ellas saben que estas allí por las vibraciones de tus pasos.

Mantén a tu perro con correa y no lo dejes caminar en el césped junto al sendero, donde las serpientes se pueden esconder.

Revisa siempre tu vehículo en el estacionamiento, ya que las serpientes de cascabel pueden estar calentándose en la superficie de grava o concreto.

¿Cuáles son los síntomas de una picadura?

Las mordeduras de serpientes pueden ser dolorosas, pero no siempre.

Por lo general, puedes experimentar marcas de colmillos, hinchazón y ampollas grandes sangrientas o de color oscuro que se forman en el área de la picadura, lo cual indica que es una picadura venenosa.

Algunas mordeduras solo contienen una pequeña cantidad de veneno, mientras que algunas son secas y sin veneno inyectado.

Algunos síntomas incluyen náuseas y dificultad para respirar o visión alterada. Los casos severos pueden incluir sobresalto, presión arterial baja y hemorragia interna.

¿Qué hacer en caso de ser atacado o mordido por una serpiente?

Lo más importante es buscar asistencia médica lo antes posible. Si tienes un teléfono celular, tienes que llamar al 911 de inmediato. Los primeros 30 minutos después de una picadura, son óptimos para la atención médica. Cuanto más esperes, puedes tener peores resultados.

Aunque no es fácil, mantén la calma. Un ritmo cardiaco acelerado puede empeorar las cosas.

Si tienes que caminar para buscar atención médica, hazlo, pero no corras. Si la mordida es en el brazo, quita de inmediato anillos, relojes o cualquier accesorio que sea restrictivo.

Si tu mascota es atacada por una serpiente, tienes que llevarla a un veterinario de inmediato.

Al salir de excursión a los senderos, la recomendación es llevar la vestimenta apropiada para evitar cualquier ataque de estos animales.

Aunque no son a prueba de serpientes, se recomienda vestir botas altas de excursión y pantalones largos. Mantente en el sendero pero alerta, ya que las serpientes pueden estar en la hierba justo al lado del sendero.

Por lo tanto, en lo que te pones los zapatos para salir de excursión, toma en cuenta estas recomendaciones que podrían salvar tu vida.