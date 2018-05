Denuncia haber encontrado una uña en su hamburguesa

(NOTICIAS YA).- El cliente de un restaurante de hamburguesas reclama haber encontrado una uña en su alimento y se viraliza.

Najib Anek se encontraba comiendo una hamburguesa del restaurante Culver’s cuando se topó con la desagradable sorpresa. Medios locales de Peoria, Arizona donde se encuentra el negocio de inmediato acudieron a investigar este incidente.

“Estaba muy crujiente”, menciona Najib a FOX 8. Tras revisar lo que estaba comiendo, encontró la enorme uña que lo hizo vomitar tres veces. El acontecimiento que no puede borrar de su mente quedó marcado en el video de vigilancia del restaurante.

Fue así que descubrieron que la mujer que realizó su hamburguesa no tenía guantes y le faltaba una uña. Después de interponer una denuncia con el Departamento de Salud, el gerente se disculpó y aseguró que se descansó a la empleada.

Culver’s le ofreció un combo gratis pero Najib no está seguro de aceptarlo.

El restaurante que cuenta con una “A” por su excelente servicio desde el 2015 podría tener una calificación baja ante esta queja.

Otra desagradable sorpresa similar se la llevó un joven de Ciudad Juárez, Chihuahua. El cliente de Little Caesars comparte la foto de una pizza que se estaba comiendo y genera miles de comentarios. César Aquino publicó en una página de Facebook, la foto de lo que encontró en la masa de su pizza y preguntó, “Para los amantes de esta pizza, ¿Qué será?”.

De inmediato los comentarios de lo que podría ser aparecieron. Entre ellos, Aquino explicó, “Sólo para decirles que esta foto es neta… no pinte la maza, no edite nada. Y para todos los que me preguntan, no… No me está pagando nadie”. Cuando le preguntaron que podría ser, el contestó “me comentan que era grasa o aceite de la maquina”. Esta “desagradable sorpresa” como lo mencionan, al parecer ocurrió en la sucursal de la Ejercito Nacional. Por su parte Little Caesars no ha dado ningún comentario.

