La voz detrás “Laurel” o “Yanny” revela qué fue lo que dijo

(NOTICIAS YA).- “Yanny” o “Laurel” fueron los dos bandos en los que se dividieron las redes sociales tras un nuevo debate viral; esta vez en audio.

Jay Aubrey Jones es la voz detrás de esta controvertida grabación y revela qué fue exactamente lo que dijo y la historia de como llegó a hacerlo en una entrevista con la revista Times.

“Bueno, me enteré ayer”, dijo el hombre originario de Atlantic City , “y pensé, bueno, no podría ser tan grande. Luego volví a escuchar la grabación en línea y me di cuenta del barullo que era todo esto y me divirtió muchísimo “.

El debate se desató cuando la grabación de su voz fue compartida en redes sociales preguntando si escuchaban “yanny”o “Laurel”: y las respuestas no podían estar más divididas; incluso para el mismo autor.

“La mayoría del tiempo escucho ‘Laurel’. Puedo escuchar un leve rastro de ‘Yanny'”, mencionó a la revista.

Jones, quien es un actor de teatro y de reparto en television, señaló que a menudo realizaba trabajos temporales entre su actuaciones. Relata que hace unos 10 años estaba en un trabajo temporal con JPMorgan Chase y un coleta le preguntó si estaría interesado en un proyecto realizado por Vocabulary.com.

Explicó que mientras estudiaba drama en al universidad, aprendió el sistema conocido como IPA; un alfabeto de notación fonética que le permitió ser contratado para decir palabras, frases y nombres propios frente a un micrófono, uno de los cuales fue: Laurel.

“Grabe un montón de palabras y pensé que sería todo”. En total Jones realizó unas 36 mil grabaciones en el proyecto.

11 años después, la grabación llega al internet a través de un estudiante que utilizaba el sitio Vocabulary.com para estudiar palabras y se quedó atrapado en la bizarra experiencia de haber escuchado “Yanny” cuando había seleccionado el nombre “Laurel”.

Puedes acceder al audio original grabado hace más de una década aquí

Jones señala que a pesar de que el debate viral pueda parecer algo superficial en lo cual enfocarse, la discusión podría tomarse también como un momento educacional en el que las personas se interesan en cierta medida sobre cómo funciona el sonido y lo que escuchamos.

Cabe mencionar que el audio no se refiere al nombre propio “Laurel”, sino al sustantivo que se refiere a un tipo de corona circular fabricado con hojas y ramas.