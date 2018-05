Pide que limpien su nombre tras ser acusado de secuestro equivocadamente

(NOTICIAS YA).- Un hombre quien la policía identificó en una Alerta Amber el 20 de mayo por la noche, ahora dice que la policía se equivocó.

Joseph Gallegos dice que quiere que su nombre y su reputación se limpien. La policía de Albuquerque lo identificó junto con su hermano Lawrence Gallegos, en conexión a un robo armado y el secuestro de una mujer y su hijo de 18 meses. Gallegos alega que gracias a eso, su reputación en Santa Fe ha sido empañada.

Él cree que la policía lo identificó y envió su fotografía sin siquiera confirmar información vital.

“Puede que luzca de una manera con mis tatuajes y todo, pero es no allana el camino para saber quién soy realmente”, expresó.

Gallegos dice que el no estuvo involucrado en un asalto a mano armada en el Motel 6 en Santa Fe, y que mucho menos en el secuestro de Michelle Martínez y su hijo de 18 meses, Julián.

Esa noche, Gallegos alega que acababa de dejar a sus hijos cuando fue acorralado por la policía con sus pistolas, para luego ser arrestado y puesto bajo custodia.

Él dice que lo pusieron en una habitación donde tuvo que esperar por horas.

Afirma que finalmente la policía regresó y se disculpó con él, diciendo que se equivocaron.

Gallegos culpa a la madre y al novio de Martínez de haber dado información inexacta a la policía. También siente que en vez que haber hecho una investigación a fondo, solo tomó nombres y lo acusaron sin razón.

El incidente le afectó en muchas áreas de su vida. Según dice, perdió dos empleos por el incidente.

Ahora también tiene miedo de ser desalojado de su apartamento, pero más importante, le preocupa que su reputación se arruine de por vida.

“Los niños que me admiran, las personas que me conocen, saben que yo no soy este tipo de personas” dijo Gallegos.