VIDEO: Arrestan a hombre tras darle nalgada a una mesera en Denny’s

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Nueva York fue arrestado y podría pasar hasta un año en prisión luego de darle una nalgada a una mesera en un Denny’s, al que llegó acompañado de su esposa, hecho que fue captado por una cámara de vigilancia.

Clarence H. Locke Jr., 65 años, llegó a Denny’s en Roma con su esposa alrededor del mediodía del pasado lunes y ambos se sentaron en una de las mesas que le corresponden a Jayme Adair, de 23 años.

“El cliente y su esposa entraron juntos. No lo reconocí por su cara, pero cuando entró, dijo: ‘Hola Jayme’”, recordó la joven camarera.

Poco después de que se sentaron, la esposa de Locke se levantó de la mesa para ir al baño, fue en ese momento que se desarrolló el indignante incidente.

“Recibo su pedido de bebidas, me doy la vuelta para irme y él sale de la cabina, casi se cae de la cabina y lo intenta, y me golpea en el trasero”, contó Jayme a WKTV.

La cámara de vigilancia que enfocaba justo a las mesas de ese lado del restaurante captó el momento en que la joven se acerca para dejar los menús y cuando se aleja es alcanzada por la mano del hombre.

“Yo estaba en estado de shock. Nunca pensé que algo así me sucedería a mí”, lamentó la joven.

Jayme informó inmediatamente a su gerente, quien no dudo en ir hasta la mesa de Locke para pedirle que se retirara del lugar y luego informar a las autoridades sobre la escena de acoso sexual que acababa de vivir la mesera.

“Me hizo sentir avergonzado, fue degradante, me hizo sentir… me hizo sentir que había hecho algo mal y sé que no hice nada malo”, reflexionó Jayme al medio local, según detalla FOX News.

La joven destacó que en los cinco años que lleva trabajando en Denny’s nunca había sufrido algo similar.

La escena fue capturada por la cámara de vigilancia, con lo que las autoridades pudieron identificar a Locke y arrestarlo durante la tarde de ese mismo día.

“Muchas mujeres pasan por esto y no es justo. No hice nada malo y no me lo merecía”, dijo la joven.

El hombre fue acusado de un tocamiento forzoso, un delito menor de Clase A que conlleva hasta un año de cárcel o tres años de libertad condicional. Locke fue liberado, pero debe presentarse ante una corte.