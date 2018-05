VIDEO: Inmigrante escala edificio y salva a bebé, le otorgan ciudadanía

(NOTICIAS YA).-Un inmigrante indocumentado originario de África Occidental, está siendo condecorado como un héroe en Francia, luego de que el video que muestra cómo escala un edificio para salvar la vida de un bebé que quedó colgando de un balcón, se hiciera viral en redes este fin de semana.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reunión con el inmigrante a raíz de los hechos, para reconocer su valentía y confirmar la decisión oficial de otorgarle la ciudadanía francesa, así como darle un empleo en la brigada de bomberos de la ciudad.

Mamoudou Gassama, de 22 años, originario de Mali, al oeste de África, se encontraba en las calles de París la noche del sábado, en dirección a un bar donde vería un partido de fútbol, cuando comenzó a escuchar los gritos de las personas y claxon de los autos.

Gassama era indocumentado, y sabía que para evitar la deportación, debía mantener un perfil bajo en todas sus actividades. Sin embargo, descubrió que el sonido y el escándalo era generado por la extrema situación de peligro que ocurría: un niño de 4 años colgaba del balcón de un cuarto piso, en un edificio departamental de París.

En ese momento, el joven tiró por la borda su bajo perfil y valientemente, en un impresionante tiempo, escaló el edificio de balcón en balcón hasta llegar adonde estaba el pequeño niño, aterrado y llorando, y de inmediato lo sacó del peligro.

Su valentía y agilidad le han ganado el apodo de “le spider man” en Francia, y ahora, el reconocimiento del gobierno.

El lunes, reporta The Guardian, después de que la hazaña de Gassama se hiciera viral en todo el mundo, los medios comenzaron a reportar que él era uno de los muchos inmigrantes indocumentados en el país, quienes no solo no pueden optar por conseguir un empleo o vivienda legales, sino a permanecer en el país.

No obstante, Emmanuel Macron citó a Gassama en el palacio gubernamental, para reconocer su valor. Ahí, el presidente de Francia le prometió regularizar su situación migratoria, acelerar su proceso migratorio y un empleo en la brigada de bomberos de París.

Macron le dio a Gassama una medalla por su valentía y dedicación, declarando la gratitud del pueblo francés con el inmigrante maliense.

Por su parte, Gassama se mostró increíblemente humilde ante el reconocimiento que tanto medios como personalidades de la política le otorgaron después de su heroico acto. Para él, no fue algo ni siquiera que debía pensarse, pues al ver al niño en peligro “simplemente actuó”, declaró en su charla con el presidente.

Miles de personas viven sin papeles en Francia. A algunos de ellos se les otorga la posibilidad de permanecer en el país de forma legal tras mostrar “valentía, servicio y valores de acuerdo a los de la república”. Sin embargo, personalidades han declarado que “sueñan con el día en que un inmigrante no deba poner su vida en peligro para poder acceder a un trato humano”.