VIDEO: Policías golpean en la cabeza a joven al detenerla en la playa

(NOTICIAS YA).- Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento en que un agente de Nueva Jersey golpea en repetidas ocasiones la cabeza de una joven mientras intenta contenerla junto con uno de sus compañeros en una playa durante el fin de semana de Memorial Day.

Emily Weinman, de Filadelfia, es quien aparece en una dramática escena de 50 segundos siendo sometida por dos agentes del Departamento de Policía de Wildwood. Ella misma compartió el video en Facebook, asegurando que no hizo nada malo.

“¡Deja de resistirte!” se escucha gritar a uno de los oficiales antes de que su compañero golpeara la cabeza de la joven en al menos dos ocasiones y luego colocara todo su peso sobre el cuerpo de ella.

“No me estoy resistiendo. No hice nada malo”, grita Weinman mientras patea con sus piernas a los oficiales.

Mientras la joven reclama a los agentes por sujetarla de esa manera, uno de ellos continúa rodeándola con sus brazos y el otro le sujeta las piernas.

En el video se puede ver que la escena se desarrolla a unos metros del mar sobre la arena, en donde la joven estaba con su familia sentada en unas toallas.

Varios testigos rodean de pie a los agentes y algunos graban con sus teléfonos. Se escucha una voz que le pide que no se resista y a un bebé llorando al fondo, se cree que es la hija de 18 meses de Weinman.

Emily compartió el video en Facebook y explicó lo que sucedió ese día, en el que fue a la playa acompañada de su familia y un amigo.

La joven afirma que todo inició luego de que los agentes se acercaran a ella y a su amigo para preguntarles por sus edades, debido a que había alcohol cerca de ellos.

“Tenía alcohol, es el fin de semana del Día de los Caídos y el 90 por ciento de las personas beben en la playa sin motivo, sin duda”, escribió, según detalla el Daily Mail.

Ambos jóvenes cooperaron con los agentes, asegura ella, proporcionaron sus edades y accedieron a someterse a una prueba de alcoholímetro, la cual resultó negativa.

“Les dije que no estaba bebiendo y que el alcohol estaba claramente sellado, lo que los policías vieron”, escribió la joven en Facebook.

Sin embargo, eso no pareció suficiente para los agentes y se quedaron al tanto de lo que hacían los jóvenes.

Emily dijo que le reclamó a los agentes por seguir al tanto de ellos y en algún punto le dijeron que iban a arrestarla, entonces ella se alejó y empezó a buscar al padre de su hija.

Cuando uno de los agentes empezó a acercarse para ponerle las esposas, ella cayó al suelo y fue entonces cuando uno se fue sobre ella y la golpeó en la cabeza.

La joven asegura que se desmayó por unos segundos y cuando recobró el conocimiento intentó levantarse para apartarse de los policías.

“Fue entonces cuando me atrapó con la cabeza al [poner] su brazo alrededor de mi cuello, me dio un puñetazo en la cabeza y luego volvió a encerrarme, pero esta vez me ahogaba, estaba jadeando por aire”, afirma Weinman.

Emily reconoce que si les hubiera dado su nombre a los agentes tal vez se hubiera evitado el incidente, pero desconfió de ellos por su dudoso proceder. Además, señaló que a pesar de tener el alcohol cerca no estaba bebiendo.

El Departamento de Policía de Wildwood informó que está investigando el incidente, mientras la escena se hace viral en redes sociales. De acuerdo con el Daily Mail, el video ha sido compartido al menos 130 mil veces en Facebook.

Las autoridades informaron que el incidente se registró la tarde del sábado en una playa cerca de East Schellinger Avenue y que los agentes pertenecen al Departamento de Policía de Wildwood.