Escorpión: El dinero y el amor parecen ser lo más importante este mes

La presencia de Venus en la décima casa (a partir del 5) es buena para la vida amorosa. Esta está muy arriba en tu programa (el amor y el dinero parecen ser lo más importante en este periodo) y centras la atención en ella.

Esta atención trae el éxito. Hay oportunidades para romances de oficina.

Te atraen románticamente personas de poder y prestigio. Entre el 28 y el 30 hay un encuentro amoroso muy feliz.

Estos días son también un buen periodo financiero. El planeta del amor en la décima casa nos da muchos mensajes:

En primer lugar, refuerza la importancia de las dotes sociales en la profesión. Tu habilidad y rendimiento son importantes, no cabe duda, pero el factor simpatía podría ser más importante en este periodo.

Lo que importa no es sólo hacer tu trabajo, sino tu capacidad para llevarte bien con los demás. Favorece la profesión asistiendo a las fiestas y reuniones pertinentes y ofreciéndolas.

Vas a conocer a personas que pueden ayudarte mucho en la profesión.

La energía profesional se va haciendo más fuerte día a día, y eso que aún no has llegado a tu cima. Continúa con la atención centrada en ella y deja estar por un tiempo los asuntos domésticos y familiares; es probable que no puedas desentenderte del todo de ellos, pero puedes pasarlos a un segundo plano.

El 5 Venus cruza tu medio cielo y entra en tu décima casa, la de la profesión. Los dos planetas benéficos del zodiaco estarán en tu casa de la profesión. Esto indica éxito, pero más que eso, felicidad y satisfacción.

