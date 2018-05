Restaurante qué supuestamente “discrimina” a Sabrina cuenta qué pasó

(NOTICIAS YA).- Daniel Armendáriz, representante del hotel María Bonita “Consulado” cuenta su versión tras el video controversial donde la actriz Sabrina denuncia que fue discriminada.

En el video viral, Sabrina cuenta que acudió a un restaurante de Ciudad Juárez, Chihuahua de nombre María Bonita. Ya en el lugar, le pidieron que no se parara al buffet ya que no tenía sus tatuajes cubiertos. “Yo le dije cómo puede ser, es discriminación esto. Me dice, no, es que alguna gente le puede molestar ver tatuajes”.

Ante esta denuncia, Armendáriz realizó otro video para dar a conocer la versión del restaurante.

“Lamentamos la confusión que tuvo Srita Sabrina Sabrok, al momento que usted accedió a nuestro restaurante, en ningún momento pretendimos discriminar a su persona ni a sus acompañantes. Contamos con restricciones de no darle acceso a personas que vistan playera de tirantes con el vello expuesto por cuestión de higiene y preservando la calidad de la barra del buffet. No discriminamos a las personas con tatuajes, para nosotros todos son bienvenidos y la prueba es que contamos con empleados que tienen tatuajes y son excelentes colaboradores. Qué pena haberla hecho sentir mal. Le ofrecemos una disculpa por el mal entendido y por el mal rato que paso”.

Con este mensaje quieren aclarar que no se le negó el servicio y mucho menos por traer tatuajes, solo se le pidió al acompañante de Sabrina que pidiera su comida desde su mensa. El esposo de Sabrina traía una camiseta de tirantes y “exhibía el vello axilar”.

Los dos rechazaron el servicio de mesa y se retiraron molestos.

