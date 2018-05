Sheriff de San Diego libera a más de 340 inmigrantes buscados por ICE

(NOTICIAS YA).- Desde que entró en vigor la “Ley santuario” en California, el Departamento del Alguacil del condado de San Diego ha liberado a 349 personas que eran buscadas por agentes de inmigración, sin alertar a la agencia federal.

La vocera del Departamento señaló que las personas liberadas son poco más de la mitad de las 605 que han sido solicitadas por la agencia responsable de realizar deportaciones.

El total de detenidos solicitados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) es menos del 2 por ciento de las 32 mil 137 personas que han sido detenidas en cárceles del condado en lo que va del año.

La cifra es consistente con las personas que ICE ha solicitado los dos años anteriores; 1.5 y 1.6 por ciento de las personas en custodia por el Departamento del Alguacil.

Pero aún cuando los solicitan, no siempre van por ellos. En 2016 los oficiales de ICE no recogieron a unos 157 detenidos que habían solicitado de las cárceles, según informó el Departamento. El año pasado, la agencia federal no recogió a 165 de los detenidos solicitado.

Antes de la aplicación de la “Ley Santuario”, los alguaciles debían informar a ICE cuando una persona en la que estaban interesada sería liberada.

Con la nueva ley que entró en vigor en enero de este año, los oficiales de la cárcel ya no avisan a ICE cuando serán liberados a menos de que la persona tenga un cargo criminal de los enlistados como excepciones a la ley.

Opositores de la ley han señalado que previene que autoridades migratorias hagan su trabajo y ahora están obligados a ir a las comunidades a realizar más arrestos.

ICE advirtió que esto también incrementa la posibilidad de que posibles arrestos colaterales de personas que estuvieran cerca cuando oficiales se presentan buscando a alguien más.

En los poco más de cinco meses que tiene implementada la ley, los arrestos de ICE en California han disminuido alrededor de un 25 por ciento en comparación a los últimos tres meses, de 6 mi 214 a 4 mil 642.

A nivel nacional, las detenciones incrementaron cerca de dos por ciento, de 39 mil 169 a 39 mil 945.