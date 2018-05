VIDEO: Amenaza con deportar a hispana por una hamburguesa

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Texas protagoniza un video viral racista luego de amenazar a la cajera hispana de un Jack in the Box con deportarla a México tras una diferencia por el cupón de una hamburguesa gratis.

La indignante escena muestra al furioso cliente de un Jack in the Box del área de Houston lanzando insultos y amenazas en contra de una mujer que estaba detrás del mostrador.

Al parecer, la cajera había atendido al hijo del hombre momentos antes, quien se presentó con un cupón para obtener una hamburguesa gratis.

La cajera, que se identifica como María ante el furioso cliente, acude a su gerente para preguntarle si el cupón es válido para ser canjeado.

Es situación fue lo que aparentemente causó la furia del cliente.

“Compra un boleto de autobús de regreso de donde viniste”, se le escucha decir al hombre, canoso y vestido de azul, en un video captado por otra cliente.

VIDEO: Ira al volante termina en ataque racista por parte de latino

La mujer que grabó la lamentable escena, que no ha sido identificada, explicó que estaba en el restaurante de comida rápida con su hija de 9 años y ambas quedaron sorprendidas al escuchar al hombre.

La testigo aseguró que su hija quedó aterrada tras presenciar la escena, según declaraciones a KTRK. La niña le dijo al medio local que el lenguaje del hombre fue inapropiado y que había más familias dentro del restaurante.

VIDEO: Piloto y asistente secuestran a estudiante chino para deportarlo

Durante el altercado intervino otro empleado, al que el hombre le dijo que la cajera le había mentido a su hijo al no aceptar el cupón.

El hombre lanzó a la mujer advertencias de que iba a ser despedida y después le dijo “adiós María”.

“Te compro un boleto de regreso a México”, se le oye decir al hombre mientras se aleja del mostrador para salir del lugar.

“¡Dios mío! Nunca pensé que iba a experimentar el racismo tan cerca”, escribió la mujer que fue testigo del incidente en una publicación de Facebook, de acuerdo con KTRK, detalla ABC News.

Jack in the Box no ha respondido inmediatamente a la solicitud de comentarios y no ha reaccionado al respecto.

LEE: Abogado ‘racista’ se queda sin trabajo y con queja disciplinaria

Este episodio se registra poco después de que un abogado de Nueva York fuera captado en video en un restaurante de Manhattan gritando a empleados y clientes por hablar español, incluso los amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para que fueran deportados.