VIDEO: Hombre apuñala a su esposa hasta la muerte en Lawrence

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue acusado de apuñalar hasta la muerte a su esposa en Lawrence en el Día de los Caídos, según afirmó la oficina del fiscal de distrito de Essex, Jonathan Blodgett.

Yesinia Torres, de 28 años, fue apuñalada por Joel Monegro, de 32 años, confirmaron las autoridades.

Monegro, se encuentra actualmente bajo custodia en el Tufts Medical Center en Boston, donde se está recuperando porque sufrió lesiones durante el incidente, según Carrie Kimball Monahan, una portavoz de Blodgett.

LEE: Cuando la violencia doméstica no se ve; capacitan sobre estrangulamiento en San Diego

Torres murió en una cirugía en el Hospital Brigham & Women, según Kimball Monahan.

Los oficiales afirman que respondieron una llamada el lunes de Memorial Day a las 5:00 p.m. donde se reportaban heridos en una disputa doméstica, sin embargo la tragedia llegó horas después.

Reportes oficiales indican que Monegro será procesado lo más pronto posible, pero aún no están seguros de la fecha y lugar pues actualmente está hospitalizado, aún no determinan si las heridas se las realizó él mismo con el arma blanca que atacó a su esposa.

LEE: Dos parejas involucradas en casos de asesinato-suicidio por violencia doméstica

La pareja de acuerdo a las autoriodades tenía antecedentes de discutir y celos, pero no de violencia doméstica al nivel que llegaron.

Las fotografías proporcionadas por Univision Nueva Inglaterra, muestran cómo ellos compartían imágenes juntos en las redes sociales.

LEE: Mata a un hombre y secuestra a su expareja al oeste de Las Vegas

Ciclos de violencia doméstica

“House of the good Shepherd” o Casa del Buen Pastor, afirma que la violencia doméstica tiene un ciclo, entre los cuales es necesario tener claro los procesos para no caer en hacerlos siempre repetitivos.

Fase de escalación de tensión

El agresor es temperamental, susceptible, aísla a la mujer, la humilla, le retira el afecto. Él grita, bebe, consume drogas, además de criticar, amenaza y destruye la propiedad.

La mujer responde intentando calmarlo, dependiendo del momento ella puede ser amable, silenciosa o habladora.

Ella permanece en aislamiento, se retira, trata de mantener a los niños tranquilos, trata de razonar con él, calmarlo con la comida al cocinar su comida favorita, pero se siente como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo.

Etapa explosión aguda:

El abusador puede golpear, estrangular, violar o encarcelar a la mujer. Él humilla y abusa verbalmente de ella, la golpea y puede utilizar armas.

La mujer responde al tratar de protegerse de cualquier manera posible, va a los vecinos, recoge a los niños, llama a la policía, trata de razonar con él, calmarlo, en algunas ocasiones se defiende o se escapa.

Etapa de luna de miel:

El agresor se disculpa, llora y suplica perdón, él promete obtener asesoramiento, ir a la iglesia, ir a alcohólicos anónimos.

Él envía flores y trae regalos, dice que nunca lo volverá a hacer y pide el apoyo familiar, declara su amor y quiere hacer el amor.

La mujer está de acuerdo en quedarse, volver, o continuar la relación, ella intenta detener cualquier procedimiento legal, establece consejería para él, se siente feliz y esperanzada.