VIDEO: Policía derriba a motociclista durante persecución en California

(NOTICIAS YA).- Un vehículo de la Patrulla de Caminos de California fue captado en video cuando derriba a un motociclista en Rancho Cucamonga la tarde del domingo.

Los oficiales de CHP mencionaron que la colisión ocurrió “por razones desconocidas” después de una persecución a lo largo de la Autopista 210.

Raúl Martinez, de 26 años, fue arrollado luego de que pasaran de la autopista a la calle, momento en el que el video en vivo de Facebook comienza a ser captado mientras era perseguido por el oficial.

Las imágenes se muestran docenas de motociclistas que pueden verse detenidos a lo largo de la calle Carnelian cuando aparece el motociclista seguido del vehículo de CHP.

Tras varios metros de haber recorrido la calle, el vehículo parece virar hacia la derecha, haciendo que el motociclista cayera al suelo y provocara la indignación de los otros motociclistas.

El incidente ocurrió durante un evento de motocicletas que fue descrito como un evento conmemorativo

El grupo que fue detenido en Carnelian Street se precipitó al lugar del choque, y uno de ellos escuchó gritar: “¡Lo empujaron! ¡Lo empujaron hacia abajo!”

El video muestra al oficial esposando a Martínez. Y posteriormente, se ve al oficial empujando a otra persona que se acerca intentando levantar la motocicleta que estaba en el suelo.

En un comunicado de prensa, CHP explicaron que el oficial estaba persiguiendo al motociclista cuando utilizó el carril de acotamiento para pasar un vehículo que ingresaba a la autopista.

“Por razones desconocidas, el lado izquierdo de la Yamaha hizo contacto con el lado derecho de la patrulla en 19th Street al oeste de Carnelian Street”, dijeron los funcionarios de CHP en un comunicado de prensa.

Pero un testigo del incidente que no quiso ser identificado dijo que la motocicleta parecía estar desacelerándose para detenerse justo antes del accidente.

“Pensé que era inapropiado porque el tipo se estaba deteniendo y estaba cumpliendo con lo que se suponía que debía hace. Y él lo golpeó, el tipo tuvo una buena caída”.

Martínez sufrió lesiones leves y fue trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento antes de ser fichado por sospecha de evasión.

El testigo dijo que también se preocupó por el oficial tras el choque debido a que una multitud de “al menos 200” motociclistas lo rodearon durante el incidente.

“Todos rodearon al oficial de policía y estaban acelerando sus motores realmente muy alto”, dijo. “Quiero decir, no podías escuchar nada. Lo que realmente me molestaba era que el oficial de policía no tenía respaldo“.

Algunos de los motociclistas dijeron que el oficial hizo un uso excesivo de la fuerza y ​​que planean emprender acciones legales contra CHP.