835 libras de medicamento controlado fuera del mercado negro

(NOTICIAS YA).-

Más de un tercio de los adultos en estados unidos consumen opioides y debido a la forma errónea en la que las personas desechan este tipo de medicamentos esto se ha convertido en un problema de adicción en nuestra comunidad.

Son alrededor de 835 libras de medicamento controlado las que la organización h21 ha recolectado en los diferentes depósitos de medicamento en el área Midland Odessa, tan solo en lo que va del año se han recaudado 1509 opioides los cuales el departamento de policía de la ciudad de Odessa quema para retirarlos del mercado negro.

“Solo tienen que venir al departamento de policía dejan sus medicamentos en el contenedor y o regreso todos los martes para vaciarlos, separamos las medicinas con los opioides ya después de hacer este procedimiento las personas del departamento de policía queman todos estos medicamentos”. Jackie duarte, ayudante de prevención eh impacto.

En la comunidad del Permian Basin según estadísticas 9.7% de los estudiantes de secundaria y preparatoria utilizan medicamento controlado como drogas recreacionales, tan solo en los últimos 20 años en el condado Ector y Midland se han reportado alrededor de 944 muertes debido al uso de este tipo de drogas.

“Así podemos retirar medicamentos que ya no quieren o que ya no necesitan de las calles también es muy fácil olvidar que tienes medicamentos en los gabinetes que no te terminas entonces los niños son curiosos entonces pueden encontrarlos por accidente y los pueden tomar sin saber lo que hacen”.

De acuerdo a la organización h21 la identidad de las personas que se desasen de sus medicamentos controlados es completamente anónima cabe mencionar que esta organización recicla los recipientes de las medicinas para así también reducir los niveles de contaminación en nuestra comunidad.

“Es muy fácil me toma como 10 segundos entonces es fácil deshacerse de los medicamentos entonces yo estoy lista para retirarlas fuera de mi casa y de esa manera también mantiene al resto de la comunidad seguros”. Kathy Roundtree, participante que desecha medicamentos correctamente.

Usted puede deshacerse de sus medicamentos controlados así como los que se encuentren caducados en los contenedores que se encuentran localizados en el departamento de policía de la ciudad de Odessa así como en la oficina del alguacil del condado Ector y Midland reportando.