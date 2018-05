Acusado de provocar el aborto de su novia: Arrestan a la suegra

(NOTICIAS YA).- Madre e hijo en la cárcel tras la golpiza y aborto de una mujer. La Policía de Las Cruces, Nuevo México arrestó a Timothy Trejo Vigil, de 22 años, y su madre Martha Taylor, de 68 años.

El 10 de mayo, la víctima en este caso alertó a las autoridades sobre dos intrusos que entraron por la ventana, la golpearon y se robaron una televisión y computadora. En ese caso, la joven fue trasladada al hospital de Las Cruces y posteriormente la trasladaron vía aérea a un hospital en El Paso, Texas.

Tras las investigaciones, se descubrió que la historia del robo fue inventada por ella y Trejo. Inclusive ya existía el reporte de violencia domestica por parte de su novio Trejo.

Este miércoles pasado, una vez más la pareja se enfrascó en una pelea física. Según las primeras versiones, Trejo la golpeó con una tubería de metal y una escoba rota.

Cuando la policía llegó, se encontraron a la madre de Trejo con una bolsa de basura que iba a tirar en los contenedores cerca de los apartamentos. Dentro de la bolsa estaban la tubería, escoba, papel y ropa con sangre.

Al cuestionar a la madre, dijo no haber escuchado nada y que no estaba en el momento de la pelea. La policía también arrestó a Martha Taylor con cargos por alterar la evidencia y no cuenta con derecho a fianza.

Por su parte Trejo cuenta con un cargo de intento de asesinato, dos cargos por atacar a un familiar con un arma mortal, dos cargos por atacar y causar heridas y un cargo por herir a una mujer embarazada.

El Centro Medico Universitario comentó que la víctima tenía 15 semanas de embarazo y perdió al bebé a causa de los golpes.

En tan solo en el área de El Paso, Texas, la oficina del fiscal estima que anualmente se registran más de 25 mil casos de violencia domestica de los cuales la mayoría no llegan a una corte.

“Nada más cinco por ciento de esos casos van a tener un juicio den frente de un jurado, entonces nosotros necesitamos trabajar bastante para tener un resultado en los otros casos, el 95 por ciento,” añadió el fiscal de distrito, Jaime Esparza.

Además se espera que en el futuro se logre la contratación de personal especializado en el tema; de esta forma también buscan acelerar el proceso legal en contra de los agresores.

