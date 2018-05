(NOTICIAS YA).-

22 calles del área sur del condado Ector continuaran sin la pavimentación adecuada esto después de que la corte de comisionados rechazara la propuesta de pavimentación por segunda vez.

El día de hoy el comisionado armando rodríguez presento propuesta la cual estaría pavimentando alrededor de 11.22 millas de caminos en el sur del condado incluyendo calles como Mulberry, Jasper, Ruby las cuales hasta este momento no se encuentran pavimentadas sin embargo el resto de la corte de comisionados no estuvo de acuerdo por lo que esta propuesta fue rechazada.

“Quiero ver mi precinto que se levante bastante a mí me da lástima cuando los estudiantes se levantan para ir a la escuela van en el bus quieren dormir y no pueden dormir porque esas calles que pasa el bus que pasa la escuela no están pavimentada la calle esa”. Armando Rodríguez, comisionado precinto 4.

El juez del condado menciono que la reparación de estas calles no es prioridad para el condado, sin embargo aprobaron aumentar los sueldos de los trabajadores del condado así como la reparación de otras calles ya que según Eckert los empleados del condado Ector no han recibido un aumento de sueldo en los últimos 3 años.

“Esta mañana tuvimos una recomendación que requiere 2.6 millones de dólares para poder solucionar los salarios de los trabajadores del condado y nuestro presupuesto no ha cambiado en los últimos dos años entonces tenemos fondos limitados por lo que tenemos que tomar decisiones sabias”. Ron Eckert, juez del condado Ector.

Residentes de esa área nos mencionaron detrás de cámaras los diferentes problemas que ellos enfrentan debido a la falta de calles, mencionando que durante época de lluvias las calles quedan completamente desechas creando lagunas de lodo atascando a los automóviles.

“Yo por favor quisiera que tuvieran el tiempo y llamarles a los comisionados y todo y decirles por que que den una explicación y que sé que hagan algo yo solo pues no puedo luchar y ustedes se van fijando que todo el tiempo va a ser 4 uno”.

El comisionado Armando Rodríguez le pide a la comunidad el contactar a los otros comisionados para mostrar su inconformidad y así poder lograr que su propuesta sea aprobada por la corte de comisionados del condado Ector reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.