Película infantil ‘Show Dogs’ elimina escenas que retratan abuso sexual

(NOTICIAS YA).-“Show Dogs” es una nueva película para niños en la que el personaje principal, un perro policía de Rottweiler, es presionado para que un juez de exhibición de perros examine sus genitales.

Todavía hay mucho más por hacer cuando se trata de abordar el abuso sexual de niños.

Pero el hecho de que el abuso sexual siempre se haya jugado de forma risueña en una nueva película infantil es evidencia de que es algo que tenemos que abordar directamente con nuestros hijos: ahora.

La controversia

La película de acción real en la que Max, un perro policía que habla, se infiltra en una exposición canina para rescatar a un bebé panda secuestrado. Pero como parte de esta tarea, Max debe someterse a un examen genital, que es una rutina para los concursantes.

Cuando Max deja en claro que no se siente cómodo con esto, le aconsejan que lo padezca yendo a un “lugar Zen”.

Más tarde, es recompensado por aguantar ese examen indeseado al avanzar a la ronda final.

Como señaló Terina Maldonado, editora de East Mesa Macaroni Kid, un sitio sobre la ciudad de Arizona en las afueras de Phoenix, y autor de un post en la película que primero llamó la atención sobre el tema, estas escenas les dan a los niños la idea de que está bien que los extraños toquen sus genitales ¿Y si no les gusta? No hay problema, solo piensa en algo agradable y tranquilo. Es un mensaje que “preparará a los niños para que estén abiertos a que la gente toque sus partes íntimas, aunque no lo quieran”, escribió.

En una declaración, Dawn Hawkins, directora ejecutiva del Centro Nacional de Explotación Sexual, señaló que los abusadores de niños a menudo usan tácticas similares, “diciéndoles que pretendan que están en otro lugar, y que obtendrán una recompensa por resistir su incomodidad”.

Después de defender inicialmente la película, Global Road Entertainment anunció que eliminará las escenas de exámenes genitales.

“Show Dogs” fue retirado de los cines en menos de una semana después de la apertura, y según Deadline, un nuevo corte estará en los cines este fin de semana.

Cómo hablarles a los niños sobre el abuso sexual

“Sabía que el mensaje de la película era inapropiado mientras lo miraba, pero dudaba en discutirlo con sus hijos inmediatamente después, dijo Maldonado, una sobreviviente de abuso infantil.

“No creo haber visto una película para niños donde [el abuso sexual] fuera audazmente a la vista”,le dijo a CNN.

Aunque molesta porque sus hijos estuvieron expuestos a estos mensajes, decidió convertir esta exposición en una lección.

Después de enterarse de que sus hijos encontraron las escenas de exámenes genitales extremadamente divertidas, comenzó a hacer preguntas: “¿Está bien que la gente te toque? ¿No es eso lo que le hicieron a Max?” Y dejamos que la conversación continúe a partir de ahí “.

El Dr. Steven Joffe, jefe de la División de Ética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, dijo que aunque educar a los niños sobre el abuso sexual no es una parte rutinaria de la medicina pediátrica, puede ser un buen lugar para modelar un comportamiento apropiado.

“Si voy a hacer un examen físico, les explicaré, si tienen edad suficiente, por qué lo hago. Necesitan saber que hay una razón para hacerlo y que está relacionado con su salud. -ser “, dijo, y explicó que esto ayuda a ilustrar a los niños la diferencia entre el contacto apropiado y el inapropiado. “No hay secreto o vergüenza”.

El gran mensaje sobre cómo y cuándo los adultos deben tocar los genitales de un niño es bastante blanco y negro, explicó la Dra. Gail Saltz, psiquiatra y autora libros.

Nadie debe tocarlos, además de un padre o cuidador de confianza ayudándoles a lavarse a la hora del baño o tratar un problema de salud, o al médico por una razón que entiendan. Pero cuando se trata de cómo y cuándo los niños deben tocarse entre sí, “hay mucho gris”, asegura.

Saltz dijo que es normal que los niños muestren curiosidad sobre los genitales propios y ajenos.

Aún así, los padres deben dejar en claro que no está bien que hagan algo con las partes privadas de otra persona.

La recomendación es ayudar a los hijos a comprender todo esto cuando sean pequeños, y estarán en mejor forma para navegar los años de adolescencia, concluyen expertos.

“Esta es una conversación que debe comenzar mucho antes de que sea un problema“, dijo Saltz.