Pide matrimonio a su novia sin sospechar la sorpresa que ella le tenía

(NOTICIAS YA).-La propuesta de matrimonio de una joven pareja en Tennessee, en el zoológico e Memphis, el pasado viernes, se hizo viral por su giro sorpresivo y su tierna ejecución: ambas llevaban anillos de compromiso y, sin saberlo, ambas planeaban pedirse matrimonio una a la otra.

VIDEO: La doble propuesta de matrimonio que sorprendió a todos

Cuando Becky McCabe y Jessa Gillaspie salieron por primera vez, decidieron ir al zoológico de Memphis. Tras años de noviazgo y una relación llena de amor, ese lugar se convirtió en un estandarte del cariño que se tenían. Así que para ambas, sin sospecharlo de la otra, era el sitio perfecto para pedirse matrimonio.

El viernes, la pareja fue al zoo en compañía de sus amigos más cercanos, a quienes Becky les había pedido ser su cómplice pues al fingir tomarles una foto, en realidad la grabarían pidiendo matrimonio a su amada.

Después de la primera fotografía falsa, Becky pregunta a la fotógrafa “¿podemos tomarnos una más cándida, como si estuviéramos platicando?”. Entonces la pareja comenzó a posar de manera más casual para la cámara, pero para Becky esa era la antesala de su gran momento.

Becky tenía el anillo en su espalda, besó a su novia, y se preparó para su gran momento mágico.

La pareja habló tiernamente, hasta que Becky se puso de rodillas, sacó el anillo e hizo la pregunta: “¿te casas conmigo?”. Jessa, emocionada, comenzó a llorar de alegría, pero no dijo que sí.

En lugar de responder, Jessa corrió por su bolso y comenzó a buscar desesperadamente algo en él.

“¿Qué estás haciendo?”, le preguntaban, mientras ella solo decía “¡Dios mío!”.

Finalmente, Jessa sacó una caja con un anillo de compromiso que llevaba, porque ella también pensaba proponerle matrimonio a Becky el mismo día, en el mismo lugar.

Cuando la pareja notó la sincronía del momento, ambas rieron alegremente y se abrazaron ante la vista de testigos que, felices, compartían el momento que ahora se ha vuelto viral.

“Supongo que eso significa que sí”, dijo Becky.

Fue una hermosa coincidencia que ninguna de las dos sospechaba, pero que ambas reaccionaron felices al momento de que ocurriera.

“No tenía idea de que estaba planeando pedirme matrimonio, y ella no tenía idea de que yo lo haría también. Estábamos muy sorprendidas”, declaró la pareja, reporta CBS.

“Estábamos rodeadas de nuestros amigos y tuvimos la velada más maravillosa. Soy la chica más afortunada en el mundo por poderla llamar mi prometida”, escribió Jessa en el post origina de Facebook, el cual ya cuenta con cientos de miles de reacciones.

“No teníamos idea de que esto fuera a hacerse tan popular tan pronto, pero no puedo decir que no me alegra, pues lo único que quería en este mundo era que Beck y el mundo supieran lo mucho que la amo”.

La pareja espera contraer nupcias el próximo verano.