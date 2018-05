Soldado se suicida en puente internacional entre México y EE.UU.

(NOTICIAS YA).- Soldado se quita la vida en una de las garitas de un puente internacional entre México y EE.UU. José Manuel Portales Macías, de 19 años, se suicidó en la guarnición militar del puente número uno en Piedras Negras, Coahuila el cual conecta con Eagle Pass, Texas.

El integrante del 14vo. Regimiento de Caballería Motorizada se dio un balazo en el pecho. El soldado estaba solo de guardia cuando se escuchó la detonación. Sus compañeros acudieron a ver lo que estaba pasando y lo encontraron sin vida.

Según EL Universal, de inmediato se informó a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado (FGE) Región Norte para que lleven a cabo las investigaciones.

Según las primeras versiones el joven se pudo haber suicidado por una decepción amorosa sin embargo, esto son solo rumores.

Noticias Relacionadas:

Quien también pensó en quitarse la vida en un Puente Internacional fue el veterano de guerra, Iván Ocon. Su vida dio un giro inesperado al regresar de Irak en el 2004, hoy enfrenta los problemas de ser uno de los “Héroes Repatriados”. El haber servido en el ejército estadounidense es uno de los logros más grandes del exsargento de las fuerzas armadas. La valentía del joven mexicano fue tan grande que jamás imaginó que su servicio no sería valorado.

Iván es un veterano de guerra que intenta acostumbrarse a su nueva vida enMéxico. “Veo ahí todo, pero es como si vez tu casa y no pude llegar, esta ahí como una foto como un recuerdo”, Iván Ocon. Con la pasión por defender la libertad que le transmitía la bandera norteamericana, Iván se enlistó en las fuerzas armadas en 1997. “Les hice siete años en el US Army y salí en el 2004, en el 2003 fuimos parte de la operación “Iraquí Freedom”. Los siete años que portó orgullosamente el uniforme y casi una vida como residente permanente no fueron suficientes para borrar el error que marcaría su vida. “Lo robaron a mi hermano con pistola y tuvo que hacer lo que tenía que hacer e hizo un secuestro por recuperar lo que le habían robado pero al último salió todo mal y me llevó entre las patas”. Como resultado de su mala decisión Ocon recibió una sentencia de 10 años en prisión. Tras nueve años de buena conducta fue liberado sin saber que su infierno estaba por comenzar.

“Cuando el Departamento de Seguridad Interna te dice que tu servicio no importa te van a deportar, buena suerte en México, es como si te clavan un cuchillo no nada más en la espalda sino en el corazón”.

Iban regresó a su país natal sin familia, sin dinero y sin beneficios. “Nada más nos recoge ICE y nos avienta, no tenemos la posibilidad de aprovechar de esos programas que tienen para los veteranos. Mientras muchos americanos están en su casa dormidos nosotros ahí en el desierto y pues esta carajo que regreses o hagas un crimen y te avienten como si no fueras nada”.Su deseo de regresar al único país que considera su hogar se intensificó. Al mismo tiempo que los recuerdos del combate inundaban su mente.

“Contemple el suicidio, hasta quería ponerme mi uniforme e ir al puente y colgarme o algo, porque decían el único modo que puedes regresar a Estados Unidos es muerto”.

Un sentimiento que poco a poco va dejando en cada cartera y cinto que confecciona y que le permite sostenerse en su nuevo hogar. Mientras la mitad de su corazón crece del otro lado de la frontera. “No he visto a mi niña desde que tenía tres años, desde que estaba en la cárcel en El Paso fue la última vez que la vi”. Con la mirada fija hacia el norte y a pesar del trato que recibió por parte del país que defendió. Su único anhelo es regresar. “Si me dijeran puedes regresar pero tienes que meterte en el ejército yo me metía si me regresaran y me hicieran ciudadano y ese es un requisito, yo me metía al ejercito de nuevo. No me arrepiento de nada”.

En la segunda parte del reportaje “Héroes Repatriados” existe una posibilidad de que Iván regrese a casa así como el trabajo que realiza una organización local para ayudar a sus hermanos de combate.

LEE: “HÉROES REPATRIADOS”: LA HISTORIA DE UN VETERANO DEPORTADO

LEE: VETERANOS PODRÁN REGRESAR A ESTUDIAR, ELIMINARON LÍMITES A LEY GI