Tuit viral falso convierte estrella porno en genio de física y química

(NOTICIAS YA).- La actriz porno Mia Khalifa se hizo viral en las redes sociales y no por su trabajo sino por una broma que la dejó como la supuesta ganadora de las Olimpiadas de Física y Química 2018. El engañoso tuit mostraba una fotografía de ella con otro nombre y una descripción que dejó a muchos engañados, incluyendo hasta algunos medios de comunicación.

Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación.