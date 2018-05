VIDEO: Apuñalado por pedir a indigente no acampar en su vecindario

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Oregón, fue apuñalado 17 veces luego de decirle a un indigente que no podía acampar en su vecindario.

LEE: Pelea por ver “quién es menos gay” termina con mortal apuñalamiento

Agentes de la policía de Portland, respondieron a un reporte de apuñalamiento el pasado domingo, justo antes de las 6:30 p.m. Cuando llegaron al lugar, encontraron a un hombre que parecía haber sido apuñalado brutalmente.

Kasey Lebechuck, fue hospitalizado con heridas que ponían en riesgo su vida en un hospital de Portland, Oregón.

Kayla McNeel, hija de la víctima, dijo que su padre tenía suerte de estar vivo, ya que fue apuñalado en los pulmones, ojos, estomago, la espalda y en su cabeza.

El responsable del apuñalamiento fue identificado como Todd Schneider de 25 años, pero la policía de Oregón no ha confirmado los detalles de la agresión.

De acuerdo a los registros judiciales, Schneider enumera una dirección particular a unas 14 cuadras de donde ocurrió el ataque. Él les dijo a las autoridades que no está actualmente empleado y que no tiene ninguna fuente de ingresos.

VIDEO: Corey Feldman hospitalizado por supuesto apuñalamiento

Sus familiares dijeron que no tienen hogar y que tiene un historial de problemas de agresión y abuso de sustancias.

La policía dijo que hubo un altercado entre la víctima y el sospechoso y que había evidencia de un ataque.

Según los vecinos, durante las últimas semanas Lebechuck había estado diciendo a las personas sin hogar que no podían permanecer en la zona, lugar donde habían estado viviendo en carpas de campaña por años.

De acuerdo a los informes, Lebechuck se acercó a Schneider cuando el sujeto dijo que tenía que sacar un teléfono de su mochila, pero en cambio sacó un cuchillo y lo atacó.

“Todo porque le dijo a un vagabundo que no podía acampar en su vecindario. La ciudad de Portland ha permitido que esto suceda y esto es solo el comienzo de mi lucha ¿Cuándo parará esto?” expresó McNeel.

McNeel también dijo que el atacante de su padre debería ser acusado de intento de homicidio.

El alcalde de Portland, Oregón, Ted Wheeler dijo que aumentó los fondos para más servicios para personas sin hogar y mostró su solidaridad a la víctima.

Schneider fue arrestado y detenido en una cárcel del condado Multnomah en Oregón el domingo, con un cargo de agresión en primer grado y se le estableció una fianza de $250,000.

VIDEO: Brutal agresión a niña venezolana en escuela indigna en redes

McNeel estableció una página GOFUNDME para ayudar a su padre con los gastos médicos. Ella dijo que su padre es un hombre soltero que vive solo y el dinero también ayudara con sus alimentos y su recuperación.

Para ayudar a este hombre, HAZ CLIC AQUÍ.