VIDEO: Denuncian discriminación en IHOP contra niño sin brazos

(NOTICIAS YA).- Una madre de Arkansas ha denunciado por medio de redes sociales un episodio de discriminación que vivió su hijo, que nació sin brazos, en un IHOP local, luego de que el gerente se acercara a su mesa para prohibirle que utilizara sus pies para comer.

Alexis Bancroft dijo que era la primera ocasión en que la familia iba a desayunar a un IHOP y también la primera en que un restaurante tenía problema con la forma en que su hijo pequeño, William, de tres años, debe de comer.

“Todo lo que quería era panqueques”, dijo Bancroft sobre el incidente. Sin embargo, William no logró comer lo que deseaba.

La gerente general del restaurante se acercó a la mesa de la familia para decirles que el niño no se podía sentar en la mesa ni tocar los contenedores de jarabe. Para justificarse dijo que era un problema del departamento de salud.

“Cuando llegamos allí, lo llevé al baño y le lavé los pies para que pudiera comer”, dijo la madre. “Le pregunté: ‘¿Les preguntas a todos tus clientes si se lavaron las manos antes de tocarlos [refiriéndose a los envases de jarabe]?’”.

La gerente se disculpó con la familia, pero para Alexis ya era demasiado tarde y dice que el daño ya estaba hecho, luego de que ella discriminara a su hijo “por tener una discapacidad física”, dijo.

Tras el incómodo episodio, la familia se levantó y se fue sin pagar sus bebidas. Luego de eso, la madre compartió lo que sucedió en Facebook y la publicación se hizo viral rápidamente.

Alexis y William recibieron gran apoyo y la gerente le envió a la familia un mensaje para disculparse. “Realmente creo que todo esto fue un malentendido. Nunca le haría eso a su hijo intencionalmente o de otra manera”, escribió.

Pero Alexis detalla que para su hijo no fue fácil recuperarse y que al siguiente día no quería sentarse en la mesa para comer sino en una silla, algo que realmente no puede hacer, dijo a la televisora local KARK.

El IHOP en Hot Springs, donde ocurrió el incidente el sábado pasado, volverá a capacitar a sus empleados.

Darren Rebelez, presidente de IHOP, informó que el propietario de esta ubicación continuará trabajando con la madre para resolver el problema:

“IHOP y nuestros franquiciados no toleran acciones que sean o aluden a discriminación de ningún tipo. El franquiciado en este lugar ha estado en contacto con el invitado para expresarle sus más sinceras disculpas y continuará en comunicación con ella para resolver el problema. Además, la franquicia también capacitará a los miembros de su equipo para garantizar que se brinde a todos el nivel de servicio de IHOP, especialmente con respecto a los huéspedes con discapacidades. Durante 60 años, IHOP y nuestros franquiciados se han esforzado por crear una experiencia gastronómica cálida y hospitalaria para todos los huéspedes, y este incidente no refleja ese compromiso continuo”, dice el comunicado citado por la filial de NBC.