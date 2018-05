VIDEO: Tirador de Florida detalla su macabro plan

(NOTICIAS YA).- El estudiante que asesinó a 17 personas en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, en febrero pasado, aparece en una serie de videos donde planea el sangriento ataque.

De acuerdo con CNN, Nikolas Cruz filmó al menos tres videos donde detalla sus planes, y los cuales han sido difundidos por las autoridades esta semana.

“Hola, mi nombre es Nik y voy a ser el siguiente tirador escolar de 2018. Mi meta es de al menos 20 personas, con una AR-15”, detalla el joven. Las grabaciones fueron descubiertas en el celular de Cruz, confiscado tras el ataque, pero se desconoce cuándo fueron tomadas.

LEE: Nikolas Cruz recibe 34 cargos por masacre en preparatoria

“La ubicación es (la preparatoria Marjory) Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Será un gran evento. Cuando me vean en las noticias sabrán quién soy. ¡Todos van a morir! Oh sí, no puedo esperar”, dice el asesino entre risas e imitando sonidos de balas.

“Este es el plan: tomaré un Uber antes de las 2:40. De ahí entraré al campus de la escuela, subiré las escaleras, tomaré mis bolsas y mi AR-15 y dispararé a la gente en el patio principal. Y la gente morirá”, narra Cruz en el video.

LEE: Fanáticos le envían dinero y cartas de amor a Nikolas Cruz a la cárcel

“Hoy es el día, el día en el que todo comienza, el día en que mi masacre debe comenzar. Todos los chicos en la escuela van a correr de miedo y esconderse de mi ira y mi poder y van a saber quién soy”, continúa el protagonista de uno de los peores tiroteos masivos en la historia del país.

“No soy nada, no soy nadie, mi vida es nada y no tiene sentido. Todo lo que quiero lo he dejado ir, cada día veo al mundo acabar otro día. Vivo una vida solitaria, vivo en aislamiento y soledad”, expresa el exestudiante en el confuso mensaje.

LEE: Guardia ‘cobarde’ de Parkland recibirá casi 9 mil dólares al mes

“Odio a todo y a todos. Con el poder de mi AR-15 todos van a saber quién soy. Ya me cansé de que me digan qué hacer y cuándo hacerlo. Ya me cansé de que me digan que soy un idiota y un tarado. En realidad ustedes son los tarados, todos son estúpidos y lavados del cerebro por los programas del gobierno político”, prosigue Cruz.

“Todos lo verán y todos sabrán quién es mi nombre (sic)”, concluye la amenaza del joven de 19 años, en cuyo caso la fiscalía del condado de Broward busca la pena de muerte. Sin embargo, Cruz logra añadir un mensaje para “Angie”, cuya identidad se desconoce.

“Mi amor por ti, Angie, nunca se irá. Espero verte después de la muerte. De una forma u otra tú llegarás al fin, y todos moriremos”, finaliza el aterrador discurso.