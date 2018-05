Cruza las vías del tren en Clint y fallece al ser arrastrada

(NOTICIAS YA).- La tarde del jueves se registró un accidente en el cruce ferroviario del camino San Elizario y la calle Robert Álvarez, el cual cobrara la vida de la señora María Georgina Ruíz Martínez de 52 años.

La investigación preliminar del departamento del alguacil de El Paso indica que por alguna razón desconocida el vehículo se atoro en las vías, sin embargo estadísticas demuestran que la mayoría busca ganarle al tren.

Residentes coinciden que durante los últimos años se han registrado 2 accidentes fatales en la zona.

La organización “Salvando vidas” recomienda que la comunidad se detenga por lo menos 15 pies antes de la vía y que presenten atención en ambos sentidos.

“Las personas en el público se tienen que acordar que no nada más hay un tren puede haber dos y si no tienen cuidado muchas veces el segundo ferrocarril es el que no ven y es donde tienen los accidentes las personas.” Añadió Fabela.