Cucaracha deja huevos y muere dentro de oreja de hombre

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Florida que había luchado por tres años contra las cucarachas en su departamento vivió una verdadera historia de terror al darse cuenta que una de ellas vivía dentro de su cuerpo.

De acuerdo con Gizmodo, que cita información de ABC 10 y Tallahassee Democrat, Blake Collins se trasladó al hospital al percatarse que una cucaracha habitaba cómodamente dentro de su oído.

“Podía escuchar sus patas adentro de mí. Se sentía como si alguien estuviese metiendo un hisopo hasta el fondo de mi cabeza y no había nada que yo pudiese hacer”, expresó a medios locales.

Un médico utilizó una jeringa llena de lidocaína para matar al insecto.

“Cuando metió la lidocaína, pude sentir como empezó a moverse muy, muy rápido, pateando y tratando de salir. Luego un pequeño quejido y dos minutos después, se detuvo y se murió. La escuché morir dentro de mi cabeza”, narró Collins.

Sin embargo, el problema no terminaba todavía. La cucaracha alemana en cuestión era hembra, y había dejado huevecillos en el oído del hombre. Afortunadamente, el médico pudo sacarlos también.

El saco de los huevecillos de esta especie se llama “ootheca” y puede contener hasta 50 huevos. De acuerdo con “Miniature Lives: Identifying Insects in Your Home and Garden”, para salir de allí las crías toman aire y se inflan como globos, reventando las paredes de la ootheca y saliendo al mundo exterior.

El hombre se dijo molesto con la gerente del complejo de departamentos por no deshacerse de la plaga a pesar de diversas quejas.

“El que haya dejado que el problema de las cucarachas siguiera fue negligencia y yo ya sufrí una lesión personal”, lamentó Collins, quien ya ha abandonado la vivienda junto a su esposo.

En caso de algún día sufrir la misma suerte que Blake Collins, lo primordial es trasladarse a un hospital. Sin embargo, en caso de no ser posible en ese momento, la Clínica Mayo recomienda no introducir hisopos al oído, sino llenarlo de aceite mineral, de oliva o de bebé para facilitar la expulsión del insecto.