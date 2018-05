Pidió ayuda por episodio suicida y recibió golpiza de dos policías

(NOTICIAS YA).-Un oficial de policía de Nueva Jersey se encuentra detenido, afrontando hasta 10 años en prisión, después de que una investigación del FBI revelara que él y un compañero golpearon brutalmente a un hombre en un episodio suicida, dejándolo tan herido de un ojo que requirió cirugía reconstructiva.

El pasado 5 de marzo, dos oficiales de Paterson, Nueva Jersey, atendieron un llamado de un hombre que había intentado suicidarse. Después de ir a su casa y el hombre ser enviado al hospital, los oficiales se fueron con él.

Brutales ataques y golpes recibió la víctima de parte de los policías que lo acompañaron en el centro médico, luego de que el hombre, con un historial de enfermedades mentales, vociferara en su contra y arrojara una caja de guantes de látex hacia el personal del hospital.

La víctima, quien estaba en una silla de ruedas, fue golpeado y tomado fuertemente del cuello y luego arrojado al suelo en la sala de espera, según la investigación sobre el caso y las imágenes de la cámara de seguridad del hospital.

Roger Then, el oficial involucrado, grabó con su celular imágenes dentro de la recámara del paciente una vez que estaba en su cama, y donde captura el otro ataque físico hacia la víctima.

Con una sonrisa en la cara, el oficial Then captura el momento en que su colega golpea dos veces en la cara al paciente.

El otro oficial involucrado, quien no ha sido identificado pero que autoridades del municipio aseguran que desde abril no trabaja con ellos, se puede ver al lado de la víctima cuando el oficial Then comienza a grabar un video con su celular, “con una sonrisa en su rostro”.

“No estoy bromeando contigo, ca$%&o”, dice el oficial mientras golpea al paciente.

Los oficiales entregaron un reporte sobre la noche en la que hablaron del intento de suicidio del paciente, las heridas en su muñeca, su “historial de problemas mentales” y el incidente de la caja de guantes de látex.

No mencionaron la golpiza que le dieron ni el video que grabaron del abuso de su parte.

El FBI comenzó una investigación sobre conductas de los oficiales como parte de una operación para “limpiar la casa”, y es así como se recuperaron imágenes del incidente, mismas que como son parte de una investigación en curso, no se han revelado al público.

Roger Then, de 29 años, fue detenido este miércoles por autoridades federales que investigaron el caso y se le acusa de cometer violaciones hacia los derechos civiles de la víctima, así como deliberadamente ocultar imágenes de un ataque físico.

Enfrenta un máximo de 10 años en prisión en caso de ser condenado.

La queja que tiene el FBI sobre el agente Then es de cinco páginas y entre las pruebas figuran los videos de la cámara de seguridad y el del celular del mismo inculpado.

