Boricua teme por su vida tras ser golpeada brutalmente por su pareja

(NOTICIAS YA).- ¡Exclusiva! Una mujer puertorriqueña de Lakeland fue brutalmente golpeada por su pareja y ahora clara por ayuda.

Filippo Ferretti, reportero de Univision Tampa Bay respondió al llamado de Aisha Rosado, quien fue golpeada en frente de su hogar por su pareja ante la mirada de su hija de seis años.

LEE: Latinas no reportan violencia sexual por temor a deportaciones

“Empezó a gritarme, me agarró por la espalda, marqué al 911, pero no me dio tiempo de llamar y ahí fue donde comenzó a golpearme, grité y solo recuerdo haberme levantado en el hospital” relató Aisha.

La mujer estuvo días en la Unidad de Terapia Intensiva y su agresor continúa bajo libertad.

LEE: Violencia doméstica provocó tres asesinatos y un suicidio

Aisha agregó que “ninguna mujer se merece que la golpeen así. Me dejó inconsciente en el piso. Si no fuese por mi vecina que le decía que parara yo estuviese muerta.

Nuestro reportero se comunicó con el centro de ayuda a la mujer “Mujeres Restauradas” para que pudieran darle acogida a Aisha, quien se siente insegura de que esto vuelva a suceder.

Mientras que el Departamento de Policía de Lakeland dijo que el caso está bajo investigación y confirmaron que hasta el momento nadie enfrenta cargos criminales.

LEE: Sacerdote católico enfrenta cargos criminales por violencia doméstica

¿Eres víctima de violencia doméstica?

Muchas mujeres no se atreven a pedir o buscar ayuda por miedo a los maltratos recibidos. La Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica atiende las 24 horas, los siete días a la semana en inglés y español a través del 1-800-799-7233 completamente gratis. Igualmente su portal thehotline.org brinda información para saber qué es un abuso, cómo ayudar a tus amigos y abuso entre parejas de la comunidad LGBTQ.

¿Cómo saber cuando se es víctima?

Si tu pareja te persigue a menudo, te acusa constantemente de infidelidad, te prohíbe tener relaciones con familiares y amigos, te prohíbe trabajar o estudiar, te critica cruelmente, te golpea, te humilla, te amenaza, destruye tus pertenencias, te obliga a copular contra tu voluntad, debes pedir ayuda.