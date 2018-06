Candidato de Virginia admite ser un pedófilo

(NOTICIAS YA).- Un hombre que apoya la pedofilia, la supremacía blanca y la violación ahora busca un lugar como independiente en el Congreso de Virginia.

De acuerdo con USA Today, Nathan Larson además pasó 16 meses en prisión por amenazar con asesinar al presidente George Bush o Barack Obama. También apoya causas como la legalización de las drogas y la eliminación de regulaciones respecto a armas de fuego, entre otras.

El también contador es originario de Charlottesvile, ciudad donde se llevó a cabo una marcha racista en agosto de 2017 que terminó en la muerte de una contramanifestante.

El político de 37 años se deberá enfrentar a seis demócratas para representar al décimo distrito de Virginia, incluyendo uno que asegura que Donald Trump es una amenaza para Estados Unidos equiparable a Osama Bin Laden, así como a dos republicanos, incluyendo la actual legisladora, Barbara Comstock.

En 2008, Larson envió una carta al Servicio Secreto donde amenazaba con matar a George Bush o Barack Obama. Se declaró culpable el año siguiente y pasó 16 meses tras las rejas. Después contendió como independiente a la Cámara de Delegados estatal.

Larson escribió un manifiesto de su campaña donde se declaró fanático de Adolf Hitler y espera restaurar la “supremacía blanca benévola”, “reconstruir el patriarcado”, eliminar las leyes que prohíben el trabajo infantil, legalizar el matrimonio con menores de edad, el incesto y la pornografía infantil.

El sujeto confirmó a Huffington Post ser el creador de dos sitios de internet que facilitaban foros para pedófilos y misóginos; ambos fueron eliminados este martes por los propietarios de los dominios.

El candidato racista asegura que los blancos se diferencian de otras razas por su “creatividad cultural, su disposición a invertir en el largo plazo en lugar de ‘vivir por hoy’, y nuestro deseo consciente de hacer lo correcto incluso si requiere un heroico autosacrificio por el bien de la sociedad”.

Debido a sus ofensivas posturas, no cree que sea factible su victoria, pero considera que tiene una oportunidad entre aquellos que rechazan la “corrección política”.

“La gente prefiere cuando alguien extraño que no tiene nada que perder está dispuesto a decir lo que muchos otros piensan”, consideró, destacando que ciertas personas votarían por Trump a pesar de no estar de acuerdo con él, simplemente porque el republicano no le agrada al sistema.

Su ofensiva plataforma no para ahí, pues culpa a las feministas de los tiroteos escolares. “Muchos niños quedan sin padre porque las feministas promovieron la promiscuidad sexual femenina y restaron autoridad a sus esposos. Las armas no matan a la gente, las feministas lo hacen”, consideró el ridículo candidato.

Larson cree que el Congreso debe eliminar la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y que las mujeres deben ser tratadas como esclavas sexuales y “fábricas de bebés”. “Tenemos que cambiarnos a un sistema que clasifique a las mujeres como propiedad, primero de su padre y luego de su esposo”, dijo.

También las culpó del acoso sexual, y asegura que este solo ocurre porque hay mujeres atractivas trabajando. “Sería mejor si esas mujeres se casaran no después de la adolescencia temprana, para que puedan vivir su juventud femenina en la casa marital bajo protección de sus esposos”, propuso el repugnante candidato.