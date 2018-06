Nació sin órganos reproductivos y le crean unos con piel de pescado

(NOTICIAS YA).-Una joven brasileña nacida sin órganos reproductivos, se convirtió en la primera en el mundo en someterse a una cirugía reconstructiva que creó con éxito un nuevo conducto vaginal utilizando la piel de tilapia, en 2017.

Jucilene Marinho , de 23 años, sufre de un raro trastorno congénito conocido como Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) o agenesia vaginal, que resulta en la ausencia de algunas o todas de los órganos reproductivos femeninos.

La joven universitaria fue diagnosticada en su adolescencia por no tener cuello uterino, ovarios ni útero.

Investigadores de la Universidad Federal de Ceará (UFC) en el noreste de Brasil, dirigidos por el ginecólogo Dr. Leonardo Bezerra, revelaron que el procedimiento sin precedentes, llamado neovaginoplastia, se realizó en Jucilene en abril de ese año.

De acuerdo al sitio web New York Post, el tratamiento revolucionario implica abrir un espacio entre la vagina y el recto e insertar un molde tubular revestido con la piel del pez de agua dulce, explicaron.

Una vez en contacto con el cuerpo del paciente, la piel de tilapia actúa como células madre y se absorbe y se transforma en tejido celular que forma las paredes del conducto, similar al de una vagina real.

Médicos explican que antes de ser utilizada, la piel del pez se somete a un proceso especial de limpieza y esterilización en el laboratorio, seguido de irradiación para matar virus.

El sitio web FocusOn News indicó que, después de 3 meses de recuperación Marinho disfruta de una vida sexual saludable:

“Al principio tenía mucho miedo de hacerlo porque pensé que me dolía y me preocupaba que pudiera dañar la apertura. Pero fue un momento maravilloso porque todo funcionó perfectamente. No hubo dolor, solo un gran placer y satisfacción”, dijo la joven.

Estudios demuestran que la piel de tilapia, normalmente desechada, contiene grandes cantidades de humedad y es rica en colágeno tipo 1, una proteína que promueve la curación. Además es resistente a las enfermedades y tan resistente como la piel humana.

Bezerra, director de cirugía de la Escuela de Maternidad Assis Chateaubriand (MEAC), ha tratado a cuatro pacientes con MRKH, también conocida como agenesia vaginal, con el tratamiento innovador.

Científicos del Núcleo de Investigación y Desarrollo de Medicamentos de UFC coordinados por el Profesor Odorico Moraes, han estado probando un procedimiento radical que utiliza la piel llena de humedad del pez de agua dulce para sanar a más de 200 víctimas con quemaduras graves, con notable éxito.

Marinho sufrió una leve hemorragia interna por lo que fue dada de alta después de tres semanas en el hospital y admite que en el momento en que ella se fue, salió a celebrar.

Los médicos ahora están trabajando para ofrecer el nuevo tratamiento en múltiples centros médicos en todo Brasil y en diferentes lugares del mundo.