Teresa vive en México, no habla español y busca a su familia

(NOTICIAS YA).- Una mujer que dice haber nacido en Canadá, se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un lugar para personas con problemas mentales.

Esta mujer dice llamarse Teresa no habla español y entre sus lagunas mentales y tiempos de relativa cordura dice que es originaria de Canadá y que llegó a la frontera con un grupo de misioneros. Aunque en muchas ocasiones también dice que es de Europa, específicamente de Francia, lo cierto es que hasta el momento no se ha podido saber más de su vida ni de su familia.

“Las familias seguramente están preocupadas, nosotros no sabemos si Teresa tiene hijos, tiene esposo, tiene mamá, tiene hermanos, etcétera y no saben en dónde está”, Arturo Fierro, médico de Punto Zero.

Lupita convive las 24 horas del día con los enfermos y es la encargada de darles atención y cariño a los internos. “Mi trabajo es hacerles la comida, el almuerzo, la cena, andarlos revisando que estén limpios, cortar uñas, todo lo que hay que hacer”, Lupita Ayala, cuida los enfermos.

Este pequeño grupo de personas tienen necesidades muy especiales, se trata de 25 hombres y mujeres que llegaron hasta el albergue Punto Zero en Ciudad Juárez por deambular en las calles de la ciudad con graves problemas mentales. Aquí han encontrado la atención especializada para poder controlar los síntomas de sus enfermedades.

“La esquizofrenia tiene varias características, unos son agresivos, unos no hablan como la persona que vieron viene la catatonia, están serios tranquilos, sin moverse, no hablan, parece que están fuera, están en su mundo”.

Otro joven es de origen tarahumara y tampoco se ha podido localizar a sus familiares. Otros más si conviven con sus familias incluso realizan artesanías para apoyar al albergue que vive de donativos.

“Nos hace falta todo, lo único que nos sobra es corazón y ganas de servir al prójimo.”

Por cuestiones de salud, la ropa que utilizan los enfermos se incinera así que la necesidad de ropa es constante.

Actualmente en Punto Zero hay 25 pacientes que requieren diariamente atención médica, alimentos y ropa y usted en ambos lados de la frontera puede apoyarlos a través de sus donativos.

Para ayudar al 656-625-6491 con Cecilia Rodríguez.