Ofrece estado de Vermont 10 mil dólares por vivir y trabajar allí

(NOTICIAS YA).- El pintoresco estado de Vermont tiene una oferta difícil de ignorar para aquellos que estarían dispuestos a dejar todo y mudarse para allá.

De acuerdo con ABC News, la entidad está ofreciendo la cantidad de 10 mil dólares en gastos de mudanza y traslado para todos aquellos que se vayan al estado a vivir y trabajar.

Este 30 de mayo, el gobernador Phil Scott firmó un proyecto de ley que compromete al estado a pagarles a personas por mudarse a Vermont y trabajar de forma remota para un negocio en otra entidad.

LEE: Aerolínea le pagará a dos amigos para que viajen por el mundo

De acuerdo con datos estatales, el estado de Vermont debe otorgar no más de 125 mil dólares para este fin en 2019, no más de 250 mil dólares en 2020 y no más de 125 mil en 2021. Las subvenciones en los años siguientes no deberán superar los 100 mil dólares anuales.

El objetivo de lo anterior sería atraer más personas a Vermont, un estado con una población menor a 625 mil personas y que actualmente cuenta con 15 mil trabajadores menos que en 2009, según indica el sitio en internet del gobernador Scott.

LEE: Niño de 13 años busca ser el gobernador de Vermont

Autoridades del estado, de donde proviene el jarabe de maple, el helado de la marca Ben & Jerry’s y el senador y aspirante presidencial Bernie Sanders, han resultado impresionadas con la respuesta favorable a este programa de incentivos.

“He estado recibiendo llamadas desde Wisconsin, Texas, Florida, D.C., de donde te imagines. De todo el país. Mis bandejas de correo electrónico están rebosantes. Es una cosa maravillosa”, declaró Joan Goldstein, comisionada de desarrollo económico del estado, en la emisión “Good Morning America”.

LEE: Netflix te paga por viajar y tomar fotos

Para calificar para este programa único es necesario trabajar de tiempo completo y de forma remota para un negocio no ubicado en Vermont, además de establecer la residencia en el citado estado antes del 1 de enero de 2019. Los residentes actuales de Vermont no son elegibles para el programa.

Cabe destacar que algunos detalles sobre el funcionamiento del programa siguen resolviéndose, pero de acuerdo con documentos y autoridades del estado, el incentivo económico tiene el objetivo de cubrir los costos de mudanza y otros gastos relacionados con el trabajo remoto, así como para equiparse con nuevas tecnologías.

“No estaremos expidiendo cheques para que la gente. Es más como un reembolso por gastos de mudanza, ese tipo de cosas”, finalizó Goldstein.