5 desafíos comunes de la lactancia materna y cómo superarlos

(NOTICIAS YA).-Aunque la madre tenga el anhelo de amamantar, el camino para conseguirlo no siempre es fácil.

Como madre que amamanta, seguro te encuentras con pruebas diarias con las que necesitas ayuda para superar. ¿Careces de apoyo moral por parte de sus amigos y familiares, o no tienes la guía?

Expertos aseguran que puedes superar las dificultades y tener éxito amamantando con el apoyo de otras madres lactantes.

Citando al sitio web Scary Mommy, estos son algunos de los desafíos de la lactancia que puedes superar con un poco de ayuda:

1. Fuga incómoda

Tus senos pierden leche aunque no estés alimentando al bebé en ese momento pero esto puede ser muy inconveniente y, a veces, embarazoso.

Para superar este desafío, hay varias cosas que puedes hacer. Por ejemplo, puedes usar una blusa más obscura con algún estampado. También están disponibles almohadillas desechables y reutilizables.

Sin duda la combinación de una blusa oscura y una almohadilla desechable disminuye las inseguridades por posibles fugas en público.

2. Amamantar en público.

No todas las nuevas madres se sienten cómodas amamantando frente a otras. Tómate tu tiempo para sentirte cómoda con la rutina de tu bebé antes de salir a la luz pública, si es necesario.

No hay vergüenza, si quieres ir a un lugar tranquilo para amamantar, usar o no una manta ligera o simplemente hacerlo libremente donde te pegue en gana.

Descubre qué funciona mejor para ti.

3. Enganche correcto

Hacer que su bebé se enganche correctamente en tu pezón es la clave. Solo succionar la punta del pezón no producirá leche y puede provocar dolor que lo alentará a dejar de amamantar inmediatamente.

Pero hay una solución simple: tomar todo el pezón. Es normal que haya sensibilidad pero no que la lactancia sea dolorosa.

4. Un seno y luego el otro

Los senos producen leche en un sistema de oferta y demanda; cuanto más desea tu bebé, generalmente, más producen, por eso es bueno alimentarlo de ambos.

Si no puedes recordar cual seno sigue, puedes ser creativa y hacer una pequeña marca en el brassiere que te indique cual es el siguiente.

Amamantar a tu bebé de manera uniforme puede ayudar a prevenir las infecciones de los senos.

La próxima vez que amamantes, recuerda comenzar con el seno opuesto al que finalizaste.

5. Opiniones de los demás

Un gran desafío que tienen todas las madres que amamantan son las opiniones de los demás.

Todos tienen una opinión, pero no todas las opiniones se basan en hechos. Aprende a sonreír y cambiar el tema, o alejarte de los consejos que no has pedido.

Es cierto que las personas pueden tener buenas intenciones con lo que dicen, pero tú tienes la última palabra.

Ya repasados algunos de los desafíos que las nuevas mamás que amamantan, puedes ver que la lactancia materna es un aprendizaje. No estarás exenta de incidentes pero es posible tener una maravillosa experiencia exitosa.