Le recomienda una cirugía innecesaria y le arruinan la espina dorsal

(NOTICIAS YA).- Una mujer de El Paso, Texas pide su apoyo para poder realizarse una costosa cirugía en la espina dorsal.

Una mala decisión por parte de un médico le cambió la vida a Alexandra Randall, una mujer de 67 años, que vive constantemente en dolor.

“He vivido en dolor por un año, tres meses, este dolor no se lo deseo a nadie a ningún ser humano porque cuando empieza a darte los pinchazos es como si alguien te estuviera clavando un cuchillo”, Alexandra Randall.

LEE: GOLPEAN BRUTALMENTE A UN HOMBRE Y UNA MUJER AFUERA DE UN BAR EN EL PASO

Y es que luego de haber sido una mujer activa que realizaba diariamente ejercicio, un dolor la llevó al quirófano, ya que su doctor de confianza le aseguró necesitaba una cirugía lumbar de emergencia la cual consta en corregir problemas con los huesos de la columna vertebral.

“Yo no necesitaba una cirugía, la cirugía no era necesaria porqué mi disco estaba bien que lo que hicieron fue en realidad es que me dañaron la espina dorsal. Yo voy a acabar paralitica completamente puedo perder la visión pierdo el, cundo voy caminando pierdo el, y me voy para la izquierda porque ya en realidad la espina dorsal está completamente dañada”.

Por lo que aunque ya interpuso una demanda en contra del doctor que le realizó la cirugía, asegura que esto no le regresará su vida de antes pero espera que otras personas no pasen por lo mismo.

LEE: AVIÓN ATERRIZA DE EMERGENCIA EN EL PASO, TEXAS

“Se toma muchos años eso no es tan fácil y aun gane la demanda, dígame de que me sirve el dinero si no voy a volver a ser como yo era, no voy a poder jugar con mis nietos ni llevarlos al parque de que sirve”.

Sin embargo, un doctor de California le da la esperanza de acabar con su dolor, esto por medio de otra cirugía la cual cuesta miles de dólares.

“Ya yo he estado pidiendo ayuda y no he encontrado ayuda de nadie, no tengo a nadie estoy con Dios y el espíritu santo”.

Si usted desea apoyar a Alexandra lo puede hacer mediante la página de GoFundMe y la puede buscar como Alexandra Randall: GoFundMe/My Spine Surgery

Cabe hacer mención que debido al proceso legal, no fue posible tener una postura del médico acusado.

Priscila Ríos

LEE: UN “ÁNGEL” TRAE ALEGRÍA AL PEQUEÑO QUE FUE ATROPELLADO EN EL PASO