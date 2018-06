Muere intentando salvar a su madre que se ahogaba en un río

(NOTICIAS YA).- Niña de 12 años se ahoga en el río San Jacinto mientras intentaba salvar a su madre. Este domingo la menor y una amiga vieron como la madre no podía nadar así que salieron a su rescate.

Ya en el interior del río ubicado en Houston, Texas, otras personas también intentaron ayudar, logrando poner a salvo a la madre y amiga de la víctima. El alguacil del condado Harris en Houston, Texas, duró unas dos horas buscando a la menor de 12 años quien al parecer se fue por un hoyo del río.

Según el alguacil, Don Stanton quien habló con Click 2 Houston, “estos agujeros se forman a partir de la turbulencia y los barcos que atracan en la playa”. En estos casos se le pide a la gente que intente de todo por mantenerse en la superficie y nadar ya que una vez que se sumerge la persona el cuerpo ya no sale. Por otro lado, si no sabe nadar, el río es muy peligroso por lo que se le exhorta a no meterse.

Testigos mencionan que la tía de la menor también estaba ayudando y sus lágrimas de desesperación por no poder la salvar no cesaban. La amiga de la víctima fue trasladada al hospital y por el momento no se ha dado a conocer su condición.

Autoridades también recordaron que en los ríos no hay salvavidas por lo que se debe de tener más precaución aun y cuando el agua les llega por debajo de la cintura.

La Coalición de Prevención de Ahogamiento busca crear conciencia sobre los peligros del agua.

“Se puede ahogar alguien en un segundo, es un proceso entonces depende de la situación pero normalmente todo es muy rápido nunca hay tiempo de pensar tienes que actuar al momento”, señaló Erick Enríquez, salvavidas.

El año pasado se registraron tres ahogamientos en El Paso, Texas a comparación de cuatro en el 2016; es por esto que el tomar precauciones al momento de refrescarse es esencial.

“Si hay mucho sol, estas muy cansado o estas muy lejos de la orilla, o estás haciendo mucha actividad que mejor salgas del agua, porque cualquiera de estas señales puede significar que eventualmente habrá un problema, también estamos recomendando que la gente nunca nade sola”.

El Departamento de Bomberos también exhorta a la comunidad a permanecer lejos de los canales de irrigación o del río.

