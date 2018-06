Centros de enfriamiento por el calor extremo en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Las temperaturas en Las Vegas ya exceden los 100 grados en algunas áreas y por condiciones extremas de calor, se abren centros de enfriamiento para aquellos con la necesidad de escaparse un poco del sol ardiente.

Expertos siempre recomiendan tomar mucha agua aunque no te sientas sediento ya que el calor extremo puede provocar síntomas de severas consecuencias.

Aquí la lista de los centros de enfriamiento abiertos al público:

Walnut Recreation Center

ubicado al 3075 de Walnut Road

(cruce con Cheyenne Avenue)

Las Vegas, 89115

Teléfono: (702) 455-8402

de lunes a viernes a partir de las 7a.m. hasta las 8 p.m. y sábados de 10 a.m. a 6 p.m.

Dula Gymnasium

ubicado al 441 de Bonanza Road

(cerca del cruce con Las Vegas Boulevard)

Las Vegas, 89101

Teléfono: (702) 229-6307

de lunes a jueves a partir de las 9 a.m. hasta las 9 p.m., viernes de 9 a.m. a 8 p.m. y sábados de 9 a.m. a 6 p.m.

Whitney Ranch Recreation Center

ubicado al 1575 de Galleria Drive

(cerca de Patrick Lane)

Henderson, 89014

Teléfono: (702) 267-5850

de lunes a jueves a partir de las 6 a.m. hasta las 8 p.m., viernes de 6 a.m. a 6 p.m. y sábados de 9 a.m. a 3 p.m.

Pearson Community Center

ubicado al 1625 de Carey Avenue

(cerca de Martin Luther King Boulevard)

Las Vegas, 89032

Teléfono: (702) 455-1221

de lunes a viernes a partir de las 8 a.m. hasta las 8 p.m. y sábados de 8 a.m. a 5 p.m.

Hollywood Recreation Center

ubicado al 1650 de Hollywood Boulevard

Las Vegas, 89142

Teléfono: (702) 455-0566

de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. hasta las 8 p.m. y sábados de 9 a.m. a 5 p.m.

Downtown Recreation Center

ubicado al 105 de Basic Road

Henderson, 89009

Teléfono: (702) 267-4040

de lunes a jueves a partir de las 6 a.m. hasta las 8 p.m., viernes de 6 a.m. a 6 p.m. y sábados de 9 a.m. a 3 p.m.

Stupak Community Center

ubicado al 251 de Boston Avenue

(atrás del hotel Stratosphere)

Las Vegas, 89102

Teléfono: (702) 229-2488

de lunes a viernes a partir de las 9 a.m. hasta las 9 p.m. y sábados de 8 a.m. a 4:30 p.m.

Cambridge Recreation Center

ubicado al 3930 de Cambridge Street

(cerca de Flamingo Boulevard)

Las Vegas, 89119

Teléfono: (702) 455-7169

de lunes a viernes a partir de las 7 a.m. hasta las 8 p.m. y sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Black Mountain Recreation Center

ubicado al 599 de Greenway Road

(cerca de Horizon Drive)

Henderson, 89015

Teléfono: (702) 267-4070

de lunes a jueves a partir de las 6 a.m. hasta las 8 p.m., viernes de 6 a.m. a 6 p.m. y sábados de 9 a.m. a 3 p.m.

Courtyard Homeless Resource Center

ubicado al 1401 de Las Vegas Boulevard

(entrar a través de la ubicación 310 de Foremaster Lane)

Las Vegas, 89101

Teléfono: (702) 229-6117

Todos los días a partir de las 6 a.m. hasta las 6 p.m.