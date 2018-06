Retiran carriolas “Jané muum” por riesgo de estrangulamiento

(NOTICIAS YA).-La compañía de productos infantiles Jané USA LLC con sede en Carolina del Norte, está retirando alrededor de 800 de sus carriolas debido al riesgo potencial de estrangulamiento, desde el pasado 24 de mayo.

La Comisión de Seguridad de los Productos para el Consumidor de EE. UU. (CPSC) , emitió la retirada porque el producto “violó la norma federal de seguridad para carriolas y cochecitos”.

Este retiro incluye el modelo estadounidense de carriolas “Jané Muum.”

Las carriolas retiradas tienen un marco negro, un asiento reclinable que es reversible, una capucha e incluye una cesta para guardar debajo del asiento.

Se vendieron en: gris obscuro y negro, gris claro y negro, azul y negro, verde y negro.

Carriola retirada modelo “muum” verde y negro. Fuente: Comisión de Seguridad de los Productos para el Consumidor (CPSC) Carriola retirada modelo “muum” gris obscuro y negro. Fuente: Comisión de Seguridad de los Productos para el Consumidor (CPSC) CPSC.

El modelo “Muum by Jané” está impreso en el marco inferior delantero, mientras que la siguente numeración se encuentra en la pata de la carriola: Muum US 5399US / S85″ o “S47”, “S49”, “S46”

Los cochecitos, fabricados en China, fueron vendidos desde julio de 2016 hasta agosto de 2017 por entre $300 y $450 en las siguientes tiendas:

Albee Baby, Baby World, Kidsland, Toys R US, Dainty Baby, EE. UU., tiendas para bebés, otras tiendas en todo el país; en línea en Amazon.com y otros sitios web.

Según el CPSC, no hay ningún incidente o lesión reportada.

Pero la comisión recomienda a los consumidores dejar de usar las carriolas y ponerse en contacto con la compañía para una reparación gratuita, que consiste en un reposabrazos de repuesto gratuito.

Puedes llamar a Jané sin cargo al 844-200-7971 en cualquier momento para dejar un mensaje o de 8 a.m. a 11 a.m. ET de lunes a jueves para un operador en vivo; envía un correo electrónico a info@jane-usa.com o en línea en http://www.jane-usa.com y da clic en MODELO MUUM USA para más información.