Votantes de Nuevo México acuden a urnas para elecciones primarias

(NOTICIAS YA).- Los residentes de Nuevo México, se dirigen a las urnas hoy para emitir sus votos en las elecciones primarias del estado.

LEE: Steve Pearce: beneficios de reforma fiscal en Nuevo México

La Secretaría de Estado informó que se emitieron 100,000 votos anticipados en esta elección, ya que las contiendas demócratas acaloradas, especialmente para el gobernador y un asiento abierto en el congreso de Albuquerque, parecen haber captado la atención de los votantes.

Debido a que Nuevo México tiene una primaria cerrada, los votantes solo verán los candidatos de su partido registrado en sus boletas. Los ganadores en esta contienda avanzaran a las elecciones generales de noviembre.

En todo el estado, 76,839 demócratas, aproximadamente 13.6% de los registrados, emitieron su voto mediante la votación anticipada o ausente antes de que cerrara el sábado. Un número más alto que hace cuatro años cuando 47,282 demócratas que votaron antes del día de las elecciones en la carrera primaria para el gobernador de ese año.

34,674 republicanos de todo el estado, aproximadamente el 9.2% de los registrados para votar, emitieron su voto este año a través de votación anticipada y ausente.

La contienda que está en la mira de todo el estado, es sin duda la carrera por el próximo gobernador de Nuevo México. Tres candidatos demócratas están compitiendo por la oportunidad de dirigir el estado, Jeff Apodaca, Joseph Cervantes y Michelle Lujan Grisham están en la carrera.

Steve Pearce es el único republicano en esta carrera.

LEE: Steve Pearce busca convertirse en gobernador de Nuevo México

Los candidatos activos en la contienda para la sede del congreso de Albuquerque son la ex presidenta del Partido Demócrata Debra Haaland, el ex fiscal de Estados Unidos Damon Martínez, la ex profesora de derecho y activista de derechos civiles Antoinette Sedillo-López, el abogado Damián Lara y el ejecutivo de negocios Paul Moya.

También hay carreras primarias demócratas impugnadas para comisionado de tierras, auditor, vicegobernador, la Comisión de Regulación Pública y varios asientos de la Cámara de Representantes.

Aunque no hay carreras primarias republicanas disputadas en todo el estado, cuatro republicanos están compitiendo por la nominación del partido para representar al 2do Distrito del Congreso del sur de Nuevo México, la representante estatal Yvette Herrell de Alamogordo, el ex presidente republicano estatal Monty Newman de Hobbs, el ex funcionario de la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos Gavin Clarkson de Las Cruces y Clayburn Griffin de Lovington.

Hay más contiendas sucediendo a lo largo del estado.

Para ver una lista de candidatos HAZ CLIC AQUÍ.

Existen numerosos sitios de votación en todo el estado que estarán abiertos de 7 a.m. a 7 p.m.

Para buscar tu centro de votación más cercano, HAZ CLIC AQUÍ.