Elige concilio abogada interina de la ciudad

(NOTICIAS YA).- Con 5 votos a favor y 3 en contra el concilio de El Paso eligió a la chihuahuense Karla Neiman como la abogada interina.

“Estoy muy contenta es algo que me da mucho orgullo, tengo 13 años ejerciendo y 11 con la ciudad y no ha sido difícil. Es algo con los que la gente a veces no está de acuerdo pero se tienen que hacer.” Comentó Neiman.