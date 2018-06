FOTO: Lo juzgan por estar sucio pero él da tremenda lección a niña

(NOTICIAS YA).-No se debe juzgar un libro solo por su portada. Este es un lema y una enseñanza que desde la infancia nuestras madres nos enseñan a seguir, pero a veces hasta a ellas se les olvida lo importante que es esperar a conocer el interior de alguien para poder emitir una opinión.

Un joven trabajador de la industria de la construcción, después de un largo día de labores, quedó cubierto de tierra y mugre y esto lo llevó a tener un curioso encuentro con una mujer y su hija, en las calles del estado de Washington.

Andy Ross tiene 29 años y disfruta de su trabajo al aire libre. Le gusta ensuciarse las manos, estar bajo el sol y eso, por consecuencia, lo deja lleno de tierra en el rostro. Además de ello, tiene tatuajes en sus brazos y marcha al ritmo de su propia orquesta.

Andy caminaba por la calle cuando una mujer y su hija se cruzaron por su camino. Él escuchó entonces cómo la madre le dijo “por esto es importante que sigas yendo a la escuela”, haciendo referencia al aspecto de él, quien iba sucio tras trabajar.

Andy, en vez de ofenderse, tomó la oportunidad para darle una lección sobre apariencias y educación tanto a la madre como a la niña, y les explicó por qué estaba sucio: por trabajo, y no por falta de educación.

Tras desempeñarse en el campo médico por años, prefirió trabajar en la construcción. Su educación superior le sirvió para su primer empleo, pero él descubrió que no le llenaba así que cambió de profesión.

“Trate de no juzgar a las personas sin saber nada de ellas”, le dijo Andy a la mujer.

Andy le aseguró a la mujer que él “es un hombre sucio pero muy educado”, y que el trabajo de oficina nunca le satisfizo lo suficiente.

“Asumir que no tengo educación por mi apariencia es bastante ignorante”, dijo en un post de Facebook donde compartió la experiencia, mismo que se ha vuelto viral y se ha compartido cientos de miles de veces.

“En segundo lugar, decirle a tu hija que se quede en la escuela porque yo tengo tatuajes es simplemente una manera de limitar su creatividad y potencial de su imaginación”, agregó.

“Yo decidí trabajar en la industria de la construcción, y estoy orgulloso de ser parte del equipo que construye a los Estados Unidos, disfruto mi trabajo todos los días”.

“Intenté trabajar en una oficina pero no era para mí. Me gusta trabajar con mis manos y al aire libre. Por consecuencia, me ensucio algunos días”.

“Gano suficiente dinero, tengo buenas prestaciones y puedo mantener a mi familia sin ningún problema. Mi apariencia no refleja para nada mi nivel de inteligencia o mi educación”.

Su historia ha sido compartida y muchos lo toman como una lección sobre el respeto a las profesiones de todos, sin importar lo que vemos desde afuera.