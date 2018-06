Padres de Jace reaccionan ante el arresto de quien lo atropelló

(NOTICIAS YA).- El responsable de haber atropellado a un niño y darse a la fuga el seis de mayo en El Paso, se entregó este lunes a las autoridades.

Jacob y Corina tenían pensado ese día del accidente ir a la alberca con su hijo Jace, de cuatro años. Un accidente y la fuga del responsable cambiaron los planes de la familia. Las últimas cuatro semanas no han sido fáciles para el pequeño jace Contreras, ya que un accidente le cambió la vida.

“Sufrió de fracturas de sus piernas, su cuero cabelludo se dañó. Era una situación muy seria en el momento del accidente. Estuvo en terapia intensiva por una semana”, Jacob Contreras, padre de Jace.

El menor fue atropellado frente a su domicilio del Valle de Las Misiones, su padre y él compraban helado en el momento del accidente. El responsable se dio a la fuga.

LEE: UN “ÁNGEL” TRAE ALEGRÍA AL PEQUEÑO QUE FUE ATROPELLADO EN EL PASO

La policía de El Paso pidió la ayuda de la comunidad para dar cualquier detalle que ayudara a su arresto, dando a conocer un video grabado por la cámara de vigilancia de un vecino de la familia.

“Pensé en ese momento que iba a perder a este hombrecito. Corrí hacia él, no tenía puesto zapatos, recuerdo que el pavimento estaba muy caliente. Mi esposo trató de perseguir a quien lo atropelló y yo puse a mi hijo sobre la banqueta. Pensé que lo perdía, solo lo abracé, lo oí respirar y le dije ‘Jace, tu puedes, eres fuerte’”, Corina Contreras, madre de Jace.

Casi un mes después de lo sucedido, Joshua David Avila, de 32 años, decidió entregarse a la policía, según un comunicado de prensa emitido este martes.

LEE: VIDEO DEL HOMBRE QUE ATROPELLÓ A NIÑO QUE COMPRABA UNA NIEVE EN EL PASO

El padre del pequeño reaccionó al arresto, “hubiese sido muy diferente si no hubiera huido. Si él hubiese dicho ‘oye ahora estamos juntos en esto, porque afectó mi vida y la de mi familia’, eso me hubiera hecho tenerle respeto y agradecerle lo que se debería de hacer, tomo un mes completo para que lo hiciera y eso es lo que me inquieta”.

La comunidad de El Paso e incluso de la ciudad de Austin, antigua residencia de la familia Contreras, contribuyó con ayuda económica y con palabras de aliento para el pequeño Jace y sus padre.

“A todos solo quiero decirles gracias, mi familia y yo apreciamos todo lo que hicieron por nosotros y nos hacen tener el compromiso de nosotros hacerlo con quien necesite de nuestra ayuda”.

“Agradezco la ayuda, nadie quiere pasar por lo que nosotros pasamos; desafortunadamente los accidentes pasan. Lo que me alegra es que muchos se preocuparon por Jace, estoy muy agradecida”.

A Joshua Ávila, se le impuso una fianza de tres mil dólares, mientras tanto Jace se recupera y se prepara para entrar a la escuela en el próximo año escolar.

Milton Baca

GoFundMe/Jace

LEE: CAPITÁN DE BOMBEROS DE EL PASO MUERE TRAS ACCIDENTE DE MOTO