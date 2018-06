Ofrecen apoyos a familias desplazadas por Huracán María

(NOTICIAS YA).- Las familias desplazadas por el Huracán María en Puerto Rico recibirán asistencia de refugio temporal hasta fin de mes. Hay quienes dicen que no han podido mudarse porque no pueden pagar el depósito que les piden pero existe una organización local que ofrece cubrir los gastos para que las personas no queden en la calle.

La organización sin fines de lucro “Heart of Florida United Way” recibe donativos de dinero por parte de personas que especificaron que este debe ser usado para ayudar a los desplazados por el Huracán María que viven en nuestra región.

Más de 650 familias puertorriqueñas reciben asistencia de refugio temporal de FEMA y se hospedan en hoteles de la Florida. Sin embargo, a partir del 30 de junio los gastos de hospedaje correrán por su cuenta.

“Desde que llegamos nos hemos topado con el tropiezo de que las condiciones para alquilar nos la han puesto bien difíciles”, Alfredo Quintero, un desplazado.

La historia de Alfredo Quintero se escucha con frecuencia y es que los boricuas desplazados nos cuentan que a pesar de contar con empleo, no tienen todo el dinero que les exigen como depósito para mudarse a una propiedad. Por lo que donantes anónimos de la región salieron al rescate y gracias a esto es que Heart of Florida United Way lanzó un programa de asistencia.

“Es para ayudar a las familias que han logrado tener empleo o un tipo de ingreso fijo y que ellos puedan mostrar que mensualmente pueden seguir pagando la vivienda, las utilidades y todo”, comentó Raquel McCormick, directora de operaciones.

Es necesario que cada familia ubique por su cuenta la vivienda para rentar la cual debe estar localizada en los condados Orange, Osceola o Seminole. Una vez usted haga su tarea puede llamar al 211 para solicitar más información y pedir su cita para iniciar el proceso de ayuda el cual puede tardar varios días.

“Por favor que no esperen hasta lo último. Entendemos que el 30 de junio para algunos piensan que todavía tienen tiempo pero la urgencia es ya”, recomendó Raquel.

Una vez se revisen los casos de cada familia y se determine que cumplen con los requisitos del programa, entonces se les podría otorgar hasta tres mil quinientos dólares para cubrir los gastos de depósito para alquiler de la propiedad e incluso el costo de la instalación del servicio eléctrico.