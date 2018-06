VIDEO: Arrestan a tres por brutales quemaduras en el rostro de niño

(NOTICIAS YA).- Un niño de Inglaterra sufrió brutales quemaduras con agua hirviendo en su rostro y cabeza mientras era cuidado en una casa; ya han sido arrestadas tres personas en relación al caso.

Owen Atkin, de 7 años, fue encontrado por su padre en agonía por el dolor que le provocaron las severas quemaduras y suplicando que no lo dejara morir, luego del brutal ataque que sufrió el pasado domingo 27 de mayo.

El niño se está recuperando en la unidad de quemaduras del Hospital Pediátrico de Sheffield después de la horrible experiencia. Sin embargo, los médicos han advertido que las heridas lo dejaran marcado de por vida, física y psicológicamente.

El cabello de Owen no volverá a crecer por completo, y tendrá notorias cicatrices.

LEE: 9 años sin justicia para 49 niños muertos en incendio de guardería ABC

Las autoridades llevan a cabo una investigación del incidente, aún no está claro bajo qué circunstancias fue quemado el niño. Se sospecha que las brutales quemaduras fueron provocadas con agua hirviendo que le arrojaron en la cabeza.

Tres personas han sido detenidas en relación al ataque. Una mujer de 31 años y un hombre de 33 fueron arrestados bajo sospecha de descuidar a un niño; y un hombre de 18, fue arrestado bajo sospecha de causar daños corporales graves.

VIDEO: 10 niños son rescatados de deplorables condiciones y torturas

Mientras Owen continúa hospitalizado, los tres sospechosos fueron liberados tras pagar una fianza, según detalla el Daily Mail.

Paul Atkin, padre de Owen, dijo que su hijo menor había estado al cuidado de otra persona en Southey Green, Sheffield, South Yorkshire, cuando sufrió las quemaduras durante el pasado fin de semana.

“Corrí al hospital tan pronto escuché lo que había sucedido y encontré a Owen con un dolor absolutamente insoportable”, dijo el padre del niño.

Paul, que vive en Hoyland Common, Barnsley, con Owen y su hermano mayor Lewis, de 10 años, y su madrastra Kirsty Vasey, dijo que él había sido “asombrosamente valiente”.

FOTO: Joven recibe eutanasia tras ser quemado con ácido por su novia

“Tenía los ojos cerrados y gritaba ‘por favor no me dejes morir’”, recordó angustiado.

Las quemaduras de Owen se encuentran en una zona sensible de la cara y no se pueden cubrir con un vendaje, por lo que está expuesto a una infección, detalla The Sun.