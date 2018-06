VIDEO: Policías golpean a hombre desarmado durante detención

(NOTICIAS YA).- Un video de vigilancia deja en evidencia la brutal golpiza que varios policías de Arizona le propinaron a un hombre desarmado durante la intervención en un incidente de violencia doméstica dentro de un edificio de apartamentos.

Ramón Batista, jefe de Policía en Mesa, vio “decepcionado” las alarmantes imágenes captadas por la cámara de seguridad del edificio, durante el incidente que se registró el pasado 23 de mayo.

Un sargento de la policía y tres oficiales han sido puestos en licencia administrativa.

Robert Johnson, de 33 años, es quien aparece en las imágenes siendo brutalmente golpeado por varios policías. Él asegura que no dio ninguna razón para que lo atacaran, según declaraciones de su abogado, Benjamin Taylor.

La Asociación de Policía de Mesa dijo que Johnson “no cumplió y se resistió físicamente a lo que consideramos una detención legal”, según detalla CNN.

Johnson estaba con un amigo que supuestamente intentaba ingresar al departamento de su exnovia, lo que provocó una llamada al 911, en la que se alertó sobre una posible arma, según informó el jefe policiaco.

Los oficiales se acercaron a Johnson y a su amigo, registraron a Johnson, quien vive en el edificio, descubrieron que no tenía armas y le pidieron que se sentara junto al muro, detalló la policía.

En la escena, captada por la cámara de seguridad, se puede ver a Johnson apoyado contra la pared mientras mira su teléfono celular, en segundos es rodeado por los agentes y empiezan a golpearlo, incluso hay puñetazos directos a la cabeza.

El hombre, que en ningún momento se ve oponiendo resistencia, parece empezar a caer al suelo y de pronto recibe un codazo en la cara que lo tumba.

“Estuvo desarmado y luego simplemente atacaron”, destacó su abogado.

El jefe le dijo a los afiliados de CNN, KPHO y KTVK, que mientras Johnson estaba apoyado contra la pared le dijo algo a los agentes que los obligó a pedir que se sentara, pero no dio detalles que fue lo que dijo.

“Estoy decepcionado por lo que vi”, fue lo que dijo el jefe sobre el video sin audio, que la misma policía dio a conocer a los medios este martes.

La Asociación de Policía de Mesa, que representa a varios de los oficiales involucrados en el incidente, dijo en un comunicado que los oficiales fueron enviados a una situación doméstica peligrosa y que actuaron para terminar la confrontación rápidamente.

“Creemos que fue totalmente inapropiado publicar una parte del video sin audio que no incluye el contexto completo del encuentro. Además, no entendemos por qué el video se lanza cuando no se ha completado una investigación interna”.

Mientras los oficiales están bajo licencia administrativa, el departamento de policía lleva a cabo una investigación interna.

“No importa la edad, la raza y el sexo que tenga, la policía no debería estar atacando y lastimando a las personas cuando están allí para servir y proteger”, sentenció el abogado de la víctima.