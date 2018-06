La historia de amor entre Anthony Bourdain y México

(NOTICIAS YA).- En mayo de 2014, Anthony Bourdain visitó México para realizar un episodio más de “Partes Desconocidas” para CNN. Desde ese país, el chef escribió en su blog sobre la inmigración, las drogas y la violencia, pero también habló sobre su aprecio por México, país al que, según sus palabras, se sentía “particularmente apegado y agradecido”.

Bourdain comió tacos, bebió mezcal y cerveza, aprendió a cocinar el tradicional mole y relató las maravillas que ofrece la cocina mexicana, pero también escribió sobre el impacto de los mexicanos en Estados Unidos, en dos temas que trascienden en la relación bilateral: la inmigración y el tráfico de drogas.

“Como cualquier chef te dirá, toda nuestra economía de servicios, el negocio de restaurantes tal como lo conocemos, en la mayoría de las ciudades estadounidenses, colapsaría de la noche a la mañana sin trabajadores mexicanos. A algunos, por supuesto, les gusta afirmar que los mexicanos están “robando empleos estadounidenses”. Pero en dos décadas como chef y empleador, nunca tuve un niño estadounidense que entrara por mi puerta y solicitara un puesto de lavaplatos, un puesto de portero o incluso un trabajo como cocinero. Los mexicanos hacen gran parte del trabajo en este país que los estadounidenses, de manera demostrable, simplemente no harán”, escribió.

El popular presentador viajó por casi todo México, entró a fondas, a la Central de Abastos, a sus playas, a las cocinas de las abuelas y madres de los chefs o empleados que alguna vez trabajaron con él y habló del amor y apego a la familia que se respira, pero también hizo referencia a los miles de asesinatos que el país soportaba por la violencia de los cárteles de la droga.

“Nos encantan las drogas mexicanas. Tal vez no a ustedes personalmente, pero a “nosotros”, como nación, ciertamente consumimos cantidades titánicas de ellas, y hacemos esfuerzos extraordinarios para obtenerlas”, y agregó, “sin embargo, lo que no vemos, y realmente no nos hemos dado cuenta, son las 80 mil víctimas muertas, en su mayoría inocentes, en México, solo en los últimos años. 80 mil muertos, 80 mil familias que han sido afectadas directamente por la llamada ‘guerra contra las drogas’”, dijo en ese entonces.

Además de México, Bourdain también visitó y filmó en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Cuba, Argentina, Puerto Rico y Uruguay, destacando su cocina autóctona y explorando su panorama político.

Anthony Bourdain, el talentoso presentador y escritor que cautivó a los televidentes de CNN en todo el mundo, murió este viernes, según confirmó la cadena. Tenía 61 años. La causa de la muerte fue un suicidio.

*Con información de CNN Español