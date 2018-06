Muere el chef Anthony Bourdain a los 61 años, se habría suicidado

(NOTICIAS YA).- Anthony Bourdain, el talentoso presentador y escritor que captó a los televidentes de CNN de todo el mundo, ha muerto. Tenía 61 años.

CNN confirmó la muerte de Bourdain el viernes y dijo que la causa de la muerte fue un suicidio

“Es con extraordinaria tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega, Anthony Bourdain”, dijo la cadena en un comunicado el viernes por la mañana. “Su amor por la gran aventura, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija. y familia en este momento increíblemente difícil”.

Bourdain estaba en Francia trabajando en un próximo episodio de su galardonada serie CNN. Su amigo íntimo Eric Ripert, el chef francés, encontró a Bourdain inconsciente en su habitación de hotel la mañana del viernes.

Bourdain era un maestro de lo que hacía, primero en la cocina y luego en los medios. A través de sus programas de televisión y libros, exploró la condición humana y ayudó a las audiencias a pensar de manera diferente sobre la comida, los viajes y sobre ellos mismos. Abogó por poblaciones marginadas e hizo campaña por condiciones de trabajo más seguras para el personal de los restaurantes.

En el camino, recibió prácticamente todos los premios que la industria tiene para ofrecer.

En 2013, los jueces del Premio Peabody honraron a Bourdain y “Parts Unknown” por “expandir nuestros paladares y horizontes en igual medida”.

“Es irreverente, honesto, curioso, nunca condescendiente, nunca obsequioso”, dijeron los jueces. “Las personas se abren a él y, al hacerlo, a menudo revelan más acerca de sus lugares de origen o patrias de lo que un reportero tradicional podría esperar documentar”.

El Smithsonian una vez lo llamó “la estrella de rock original” del mundo culinario, “el Elvis de los chefs que son chicos malos”.

En 1999, escribió un artículo en el New Yorker, “No coma antes de leer esto”, que se convirtió en un libro best-seller en 2000, “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”.

El libro lo puso en el camino hacia el estrellato internacional.

Primero organizó “A Cook’s Tour” en Food Network, luego se trasladó a “Anthony Bourdain: No Reservations” en Travel Channel. “Sin reservas” fue un gran éxito, ganando dos premios Emmy y más de una docena de nominaciones.

En 2013, tanto Bourdain como CNN asumieron un riesgo al llevarlo a la red de noticias aún mejor conocida por sus noticias y titulares. Bourdain se convirtió rápidamente en una de las caras principales de la red y uno de los ejes principales del horario de máxima audiencia.

La temporada once de “Parts Unknown” se estrenó en CNN el mes pasado.

Al aceptar el premio Peabody en 2013, Bourdain describió cómo enfocaba a su trabajo.

“Hacemos preguntas muy simples: ¿Qué te hace feliz? ¿Qué comes? ¿Qué te gusta cocinar? Y en todas partes del mundo vamos y hacemos estas preguntas muy simples”, dijo. “Tendemos a obtener respuestas realmente asombrosas”.

La muerte de Bourdain ocurrió después de que la diseñadora de moda Kate Spade se ahorcara en un aparente suicidio en su departamento de Manhattan el martes. Spade fue encontrado ahorcada con una bufanda que presuntamente estaba atada a un pomo de la puerta, dijo una fuente del NYPD.

El suicidio es un problema creciente en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. publicaron una encuesta el jueves que muestra que las tasas de suicidio aumentaron en un 25% en Estados Unidos durante casi dos décadas hasta 2016. Veinticinco estados vieron un aumento de suicidios en más del 30%, según el informe del gobierno.

Cómo obtener ayuda: llama al National Suicide Prevention Lifeline al 1-800-273-8255.

**Con información de CNN en Español.